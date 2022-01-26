В Петербурге откроется экспозиция, посвященная блокадной медицине

Музей был создан 12 ноября 1942 года, когда медицина имела стратегическое значение

Сегодня на территории Военно-медицинского музея (г. Санкт-Петербург) откроется экспозиция блокадной медицины - первое в России экспозиционное пространство, посвященное подвигу медицинских работников, спасавших жизни защитников Ленинграда в 1941– 1944 годах. Об этом "КП" сообщили в Минобороны России.

- Собрание Военно-медицинского музея – музея медицины России и военно-медицинской службы, берет начало от первых медицинских коллекций, привезенных в Россию в начале 18 века, инструментов Мастеровой избы, основанной Петром I, коллекций Хирургического, Пироговского, Военно-санитарного и других музеев. Музей был создан 12 ноября 1942 года, когда медицина имела стратегическое значение, - отметили в военном ведомстве.

Экспонаты расскажут о медицинской помощи во время блокады Ленинграда

Здание музея является памятником архитектуры конца 18-го века. Оно расположено в Семеновской слободе, которые являлись знаниями бывшего Семеновского-Александровского военного госпиталя лейб-гвардии Семеновского полка, которое уже в 19-ом веке считалось одним из лучших лечебных учреждений.