Виноват коронавирус: Федосеева-Шукшина рассказала, почему на самом деле дочь отправила ее в дом престарелых

Стало известно, почему Лидия Федосеева-Шукшина переехала жить в центр для пожилых людей. Фото: Борис КУДРЯВОВ

На днях стало известно, что Лидия Федосеева-Шукшина оказалась в доме престарелых. В резиденцию для пожилых людей, куда ранее попал актер Леонид Куравлев, ее отправила дочь Ольга. Волна поднялась нешуточная: одни осуждали наследницу Василия Шукшина, сдавшую мать в заведение для одиноких пенсионеров, другие, напротив, поддерживали. Когда спустя пару дней 83-летняя Лидия Николаевна уехала из дома престарелых и вернулась домой, все решили: из-за скандала. Однако Федосеева-Шукшина объяснила, как все было на самом деле, и почему она добровольно поехала в пансионат «Идиллия».

Оказалось, дочь актрисы Ольга заразилась коронавирусом. Когда врачи поставили ей диагноз, встал вопрос о том, чтобы изолировать от нее пожилую мать. У Лидии Николаевны есть еще одна квартира – в Новой Москве (в свое время ее пытался присвоить муж звезды советского кино Бари Алибасов). Однако уезжать в нее артистка не захотела. И тогда Ольга вспомнила о приглашении сотрудников «Идиллии», которые давно звали Лидию Николаевну к себе.

Когда Федосеева-Шукшина поселилась в пансионате, выяснилось, что она тоже заразилась коронавирусом. По правилам заведения жить в нем больным ковидом нельзя, так что актриса вынуждена была вернуться домой. Сейчас они вдвоем с дочкой Ольгой находятся на изоляции. По словам актрисы, чувствует она себя удовлетворительно. Еду мать и дочь заказывают через службу доставки.

Младшая дочь актрисы Ольга заразилась коронавирусом. Фото: кадр видео.

- Состояние у меня сейчас вполне нормальное, правда дыхание жёсткое, но в лёгких хрипов нет. Сатурация хорошая — 98, у Оли — 97. Сидим вот теперь с Ольгой вдвоём на карантине. Еду нам приносит доставка. Внучка Аня мне звонила, после карантина приедет к нам в гости. Дочка Маша тоже звонила, она волнуется, предлагает свою помощь, - рассказала Лидия Николаевна «Собеседнику».

Федосеева-Шукшина поделилась своими планами на будущее. По словам актрисы, она обязательно вернется в пансионат подлечиться. Но жить там до конца своих дней артистка не собирается.

- Отношение персонала бережное, внимательное, к каждому гостю относятся с любовью. Но до конца своих дней, я там не останусь, это всё-таки не моё. Я смотрела в окно видела как старушечки бережно поддерживают друг друга, прогуливаясь по прекрасному парку, как они очищают скамеечки друг другу. Я радуюсь за людей, которые нашли себя там. Чувствуется, что собралась приятная компания, но я другой человек, - рассказала звезда.

В сентябре прошлого года Лидия Федосеева-Шукшина официально развелась со своим пятым мужем – шоуменом Бари Алибасовым. Их развод сопровождался многочисленными скандалами и громкими обсуждениями на ток-шоу. Лидия Николаевна вышла замуж за Алибасова в 2018 году, уверяя, что полностью доверяет продюсеру, пообещавшему окружить ее заботой и вниманием. В итоге Бари Каримович попытался оформить принадлежавшую Шукшиной квартиру в Новой Москве на своего помощника. Когда это вскрылось, актриса подала на развод.

Напомним, о том, что Леонид Куравлев последние полгода жил в резиденции для пожилых людей стало известно в начале января, когда артист попал в «Коммунарку» с высокой температурой. Дети артиста определили его в пансионат для престарелых в августе прошлого года. По их словам, актер очень тосковал по умершей жене, перестал выходить из дома, и они не могли своими силами вывести его из этого состояния.