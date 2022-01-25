Собчак показала фото без нижнего белья

Вместе с мужем, режиссером Константином Богомоловым Ксения отдыхает в Патагонии. Фото: Инстаграм.

Ксения Собчак провела новогодние каникулы в горах Франции, на горнолыжном курорте Куршевель. Возвращаться оттуда в Москву телеведущая не стала. Ксения решила продлить свой отпуск и улетела на другой конец Земли – в Аргентину. В экзотическое путешествие по Патагонии теледива отправилась вместе с мужем, режиссером Константином Богомоловым в компании близких друзей.

Почти неделю Ксения исследовала ледники, горы, озера и леса далекой страны. В завершении отпуска телеведущая поделилась в Инстаграме селфи, снятым где-то на краю планеты. На фото Собчак позирует в белой майке на фоне красивого пейзажа. Подписчики 40-летней телеведущей сразу же обратили внимание, что на ней нет нижнего белья.

- В холоде хорошо, а в тепле лучше. Но в Москву все равно скоро надо. Ждете? – подписала снимок телеведущая.

Подписчики 40-летней телеведущей сразу же обратили внимание, что на ней нет нижнего белья. Фото: Инстаграм.

«По фото не понятно, что в тепле», «Секси Ксения», «Фото как для журнала! Восхищаюсь», «Как это теперь развидеть?» - ответили звездной блондинке подписчики.

Во время поездки с Ксенией приключилось немало забавных моментов. Одним из них стала поездка на необитаемый остров, где живут одни пингвины. Экскурсия явно не удалась. Ксения совсем не впечатлилась экзотическими птицами, обозвав их «жирными чайками». К тому же Собчак и ее попутчики зверски промерзли (а ведь в Аргентине сейчас наступило лето). Ситуацию осложнял тот факт, что ни одного здания на острове не оказалось, поэтому им пришлось мерзнуть полтора часа и ждать, когда за ними наконец-то приедет катер.

Ксения совсем не впечатлилась пингвинами, обозвав их «жирными чайками». Фото: Инстаграм.

Правда, когда на следующий день выглянуло солнце, настроение телеведущей резко улучшилось, и она смогла сполна насладиться суровыми пейзажами Патагонии. Ксения рассказала подписчикам, что именно в этих краях снимались финальные сцены фильма «Выживший» с Леонардо ДиКаприо.

- Абсолютно счастливый солнечный день для вертолетной экскурсии. Чтобы зарядиться энергией и накопить силы для новых свершений, надо глазам давать возможность созерцать красоту, в этом я уверена, - рассказала Собчак. - Этим и занимаемся. Ушвайя — действительно конец света, и совсем другая природа и климат, чем Калафате. Здесь местами прямо наша родная Карелия, и последняя сцена в реке в фильме «Выживший» тоже снималась здесь.