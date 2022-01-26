«Опять пьяная»: Голая Бузова снялась в ванне с шампанским на фоне Кейптауна

Ольга Бузова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ольга Бузова провела новогодние каникулы во Франции, на горнолыжном курорте Куршевель. Роскошного отдыха в Альпах телеведущей показалось мало, и из Европы она отправилась на другой конец земли. Несмотря на то, что на планете сейчас бушует новый штамм коронавируса, и число заболевших в мире доходит до 4 миллионов человек в сутки, Ольга отважно прилетела прямиком на родину омикрона – в Южную Африку.

В Инстаграме Бузова показала, как она со вкусом и пользой проводит свободное время. Певица посетила знаменитые местные винодельни, а затем сфотографировалась, лежа обнаженной в ванне с пеной с бокалом шампанского в руках. Телеведущая сообщила, что всегда мечтала путешествовать и еще в детстве хотела объездить весь мир. В качестве фона для эффектного снимка Бузова выбрала окно с впечатляющим видом на гавань Кейптауна.

- Беру от жизни все! Только самое хорошее, - сообщила певица.

Телеведущая отдыхает в Кейптауне. Фото: Инстаграм.

«Опять пьяная», «Сколько ж можно пить», «Пиар агент даже в ванне сидит рядом», «А что с лицом? Оно одутловатое прям. Это алкоголь или филлеры?», - пишут фолловеры в комментариях. Кое-кто предположил, что в Кейптаун Ольга отправилась по работе. Скорее всего, в Южной Африке собираются снимать новый сезон телешоу «Звезды в Африке», ведущей которого является Бузова.

Подписчики не зря особо отметили бокал с шампанским в руках певицы. Во время каникул телеведущей в Куршевеле разразился громкий скандал. В Альпах Бузова отдохнула в компании Клавы Коки, которая то и дело выкладывала в Инстаграм компрометирующие Ольгу видеоролики. На видео Оля была явно не трезва и не совсем соображала, что творит.

- Я не понимаю, в чем счастье приехать в горы и с трех часов уже бухать в говнище в каком-нибудь «Le Cap Horn». Счастье - это провести весь день в горах, после чего вернуться без сил, сходить в сауну и сделать масочку, - раскритиковала тогда Бузову Ксения Собчак.

Между Куршевелем и Кейптауном Ольга успела слетать в Сочи, где она отметила день рождения. 36-летие Бузова отпраздновала на курорте Красная Поляна. С собой в путешествие звезда взяла подруг и членов своей команды. Певица закатила роскошный праздник, который, по самым приблизительным подсчетам, обошелся ей в 15 миллионов рублей. Бузова и ее гости прилетели в Сочи на частном самолете, а за ужином ее гости ели черную икру ложками. Компания друзей Ольги три дня жила в дорогом отеле, развлекалась в лучших ресторанах и нежилась в спа.