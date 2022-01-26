Судим за кражу, разыскивается за теракт: Вскрылось темное прошлое возлюбленного Волочковой

С Банщиком из Подмосковья Сергеем Кузнецовым Анастасия познакомилась в студии программы «Давай поженимся!». Фото: кадр видео.

Новый возлюбленный балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов оказался мужчиной с богатым криминальным прошлым. Житель Подмосковья, с которым артистка провела две недели на Мальдивах, на самом деле – судимый уголовник. Об этом в эфире Первого канала заявил актер Дмитрий Сафронов, сын художника Никаса Сафронова.

- Ты попала в руки нехорошему человеку. Это мошенник, это бандит. Я провел свое расследование, нанял детективов и узнал, что у этого человека была судимость за грабеж в 2001 году, после чего он бежал на Украину. Сейчас он в розыске находится на Украине, - заявил Сафронов в шоу «Пусть говорят», обращаясь к Волочковой.

По словам Сафронова, ему в руки попал убедительный компромат на бойфренда блондинки. В доказательство Дмитрий предъявил полицейскую ориентировку, добытую детективами. В документе сообщается, что Сергей Кузнецов разыскивается на Украине за «террористический акт с применением оружия». Кроме того, в ориентировке упоминается, что 2001 году возлюбленный артистки был осужден в Тамбовской области по статье «Кража группой лиц по предварительному сговору».

В эфире показали полицейскую ориентировку на возлюбленного Волочковой. Фото: кадр видео.

Анастасия назвала заявления Сафронова ложью и отказалась верить его доказательствам. В эфир вышел и любовник звезды. Сергей Кузнецов выступил в студии по видеосвязи и заявил, что у него нет судимости.

- Я никогда в жизни не был в Тамбовской области. В 2001 году я был гражданином Украины, у меня не было российского гражданства, - сообщил Кузнецов.

А вот тот факт, что на Украине его разыскивают за участие в теракте, Сергей отрицать не стал. Возлюбленный Волочковой рассказал, что в 2014 году возглавлял пророссийское движение в Запорожье, поэтому у властей Незалежной имеются к нему претензии.

Проведя с возлюбленным под пальмами две недели, танцовщица заявила, что готова выйти за Сергея замуж. Фото: Инстаграм.

Защищая своего любимого Сережу, балерина заявила: на любого человека можно «накопать грязи».

- Мы все не безгрешны. Я тоже в жизни насовершала много нелепостей. И что? Я этого не скрываю. Меня столько обливали грязью! Все, что было в жизни Сергея, было до встречи со мной. А для меня он раскрылся добропорядочным и внимательным человеком. Зачем же его осуждать? – написала балерина в Инстаграме после эфира.

Напомним, с Кузнецовым 46-летняя Волочкова познакомилась в студии программы «Давай поженимся!». 44-летний жених звезды работает банщиком в одном из заведений Московской области. После съемок в свадебной программе Анастасия и Сергей улетели на Мальдивы. Поездку оплатила Волочкова. За отдых на райских островах очарованная мускулистым банщиком артистка выложила 2 миллиона рублей.

Проведя с возлюбленным под пальмами две недели, танцовщица заявила, что готова выйти за Сергея замуж. Судя по всему, Анастасию не пугает даже возможное криминальное прошлое ее сердечного друга.