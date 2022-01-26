В нескольких церквях Западной Европы нашли изображения Гитлера

В церкви немецкого городо Вайль-дер-Штадт Гитлер изображен в образе дьявола, искушающего Христа.

Немецкий историк и публицист Михаэль Кудерна в своей новой книге «Преодоление границ: немецко-французский архитектор, его шедевры и изображения Гитлера в церквях» исследует появление в европейских храмах изображений фюрера. Оказывается, это не такое уж редкое явление.

Одно из первых изображений Адольфа Гитлера находится в католической церкви св. Петра и Павла в немецком городе Вайль-дер-Штадт и представляет собой часть большого витража. Здесь главный нацист изображен в образе дьявола, искушающего Христа. Несмотря на отсутствие знаменитых гитлеровских усов, черты лица фюрера вполне узнаваемы.

Витраж был создан в 1939 году художником Йокарлом Хубером и появился в церкви совсем не случайно.

– В 1936 году нацисты заклеймили творчество Йокарла Хубера как «дегенеративное», и ему больше не разрешалось работать, – рассказал журналистам DW пастор Антон Грубер.

После того, как художник попал в опалу к нацистам, тогдашний настоятель храма предоставил ему убежище. А помимо этого дал заказ на реставрацию внутреннего убранства. Именно тогда Хубер и изобразил Гитлера, как персонифицированное зло.

По словам Михаэля Кудерны, изображения Гитлера в церквях Европы - это не такая уж и редкость.

– В ходе моего исследования я нашел пять изображений Гитлера, которые были созданы до 1945 года, и девять - после 1945 года. Что касается ранних изображений, то там трудно доказать, что речь идет именно о Гитлере, нет 100-процентной уверенности. Изображение Гитлера в церквях после войны уже не было столь проблематичным, как до 1945 года, когда существовал риск репрессий, – написал историк в своей книге.

А толчком к исследованию Кудерны стал витраж, который он обнаружил в одной из церквей Франции – на нем изображена сцена из Ветхого Завета, в которой Рахиль крадет идолов своего отца. Именно одному из идолов художница Габриэле Кютемейер и придала черты Гитлера.

Художница Габриэле Кютемейер придала одному из идолов очертания главного наци.

В других же храмах можно встретить образы фюрера в аду среди грешников, в виде палача и даже в роли шута. Одно остается неизменным, резюмирует Кудерна, Гитлер всегда изображается в негативном ключе.