Кладоискатель нашел в Великобритании золотую монету и продал ее за баснословные деньги

Уникальная золотая монета времен Генриха III продана за рекордную сумму. Фото: аукционный дом Spin & Son

Жителю Великобритании Майклу Ли-Мэллори несказанно повезло: он решил тряхнуть стариной, взял металлоискатель и отправился в поле впервые за последние десять лет, спустя некоторое время он нашел золотую монету. Позже оказалось, что она представляет собой огромную нумизматическую редкость.

Согласно официальным данным, таких монет, как найденная Ли-Мэллори, всего восемь штук, и все они хранятся в музеях Великобритании.

О своей удаче кладоискатель не знал до тех пор, пока на фотографию монеты, которую он разместил в соцсети, не наткнулся эксперт аукционного дома Spink из Лондона.

После этого стало ясно, что найденный британцем золотой пенни эпохи короля Генриха III - это настоящее сокровище: на аукционе монету продали анонимному коллекционеру за рекордную сумму в 648 тысяч фунтов стерлингов (почти 69 миллионов рублей).

– Теперь это не только самая ценная монета в британской истории, но и самая ценная средневековая английская монета, когда-либо проданная на аукционе, – поделился с журналистами Daily Mail эксперт аукционного дома Spink Грегори Эдмунд.

Согласно официальным данным, таких монет, как найденная Ли-Мэллори, всего восемь штук, и все они хранятся в музеях Великобритании. Фото: аукционный дом Spin & Son

Ценность пенни, который, по мнению экспертов, был отчеканен в 1257 году, обусловлена тем, что Генрих III, правивший в то время Англией, решил отказаться от использования серебра и требовал, чтобы все расчеты проводились в золоте. Таким образом король надеялся собрать средства для дорогостоящих заграничных проектов.

Проекты оказались фикцией, а после смерти короля все денежные знаки, отчеканенные при его жизни, отправились в переплавку, поскольку стоимость золота оказалась выше, чем номинал монет.

Выручивший баснословную сумму кладоискатель заявил, что свою прибыль после вычета налогов, он разделит пополам с землевладельцем, на угодьях которого и был обнаружен раритет. Ли-Мэллори уверен, что оставшихся денег ему вполне хватит на то, чтобы исполнить мечту своих детей-подростков стать археологами.