В США женщина-шериф подрабатывала порномоделью

О том, что в течение примерно полутора лет Уильямс на паях с супругом получали неплохой доход, размещая свои интимные видео и фото на сайте OnlyFans, ее коллеги узнали случайно. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Шериф в США формально не является служащим полиции. Это выборная должность, и оплачивается эта работа из бюджетных средств.

Заместителем шерифа в Колорадо до недавнего времени была 48-летняя Мелисса Уильямс. Но ее отправили в отставку, узнав, что ее эротические фото и видео доступны для подписчиков сайта OnlyFans.

Уильямс, узнав, что ей будет выплачена компенсация за увольнение со службы в размере $30000, протестовать не стала. И лишь похвалила себя, сказав, что «целых 28 лет была хорошим представителем сил правопорядка».

О том, что в течение примерно полутора лет Уильямс на паях с супругом получали неплохой доход, размещая свои интимные видео и фото на сайте OnlyFans, ее коллеги узнали случайно.

В офисе шерифа, получив жалобу на Уильямс, терпеть такую служащую в своих рядах не пожелали. Там заявили, что она «дискредитировала всех американских шерифов». И провели, как выяснилось, детальное расследование: в заключении говорится, что «на многочисленных фото Уильямс четко видны ее половые органы».

Уильямс ничего не отрицала и лишь еще активней стала обновлять свою страницу на сайте для взрослых. После увольнения она не удалила свои старые видео, заявив, что они были записаны в свободное от выполнения служебных обязанностей время. По словам отставницы, она никогда не снималась в форме шерифа и не представлялась таковым. Что же касается заработка на сайте, то он составляет, в среднем, $4000 в месяц.

Выплату солидной денежной компенсации в офисе шерифа обосновали тем, что Уильямс никто не увольнял, а она сама опередила события, и «решила уйти с работы, получив положенную ей выплату за годы безупречной службы». Но на всякий случай обвинили ее в том, что свое увольнение она попыталась превратить «в достойную выпусков новостей историю, способную привлечь новых пользователей на ее страницу».