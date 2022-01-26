В центре Парижа насмерть замерз знаменитый фотохудожник Рене Робер

Рене Робер скончался после того, как потерял сознание, упал и замерз в центре французской столицы. Фото: YouTube

Знаменитый фотограф Рене Робер скончался после того, как потерял сознание, упал и замерз в центре французской столицы.

Люди равнодушно проходили мимо, никто из них не пришел человеку на помощь.

Деталями трагедии поделился в своем Твиттере друг Робера, журналист Мишель Момпонте. Он рассказал, что 18 января Робер вышел на прогулку в районе половины десятого вечера, и в какой-то момент упал. К человеку, лежавшему на тротуаре, никто не подходил, и только в районе половины шестого утра какой-то бездомный позвонил в службу спасения.

Быстро прибывшие на место происшествия спасатели позднее подтвердили, что обнаружили «находившегося в состоянии крайнего переохлаждения, лежащего на земле без сознания человека с травмой головы и кровотечением». Пострадавшего немедленно отвезли в больницу, где он, не приходя в сознание, вскоре скончался.

Момпонте настаивает, что его друг не просто умер, а был убит людским равнодушием: в течение семи часов к живому Роберу, лежавшему на одной из самых людных парижских улиц, никто не подошел.

Родившийся в 1936 году в Швейцарии Рене Робер посвятил себя фотографии еще в юношестве: впервые он взял в руки фотоаппарат, едва достигнув 12-летнего возраста. Закончив колледж, Рене уезжает учиться фотоискусству сначала в швейцарскую Лозанну, затем в Париж. Во французской столице он случайно узнает о фламенко. Танец так покорил его, что именно Роберу мы обязаны сегодня сериями сделанных им в разные годы фотопортретов известных танцовщиц фламенко, а также фотоальбомами «Ярость и грация» и «Отношения с фламенко».