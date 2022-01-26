Оскорбления, угрозы и хамство: Украина вытирает ноги о союзников по НАТО

Посол Украины Андрей Мельник требует от Германии поддержки для своей страны. Прежде всего - военной. Фото: germany.mfa.gov.ua

- Das ist fantastisch! – похоже, только и могут промолвить сейчас в МИДе Германии, как в немецких фильмах определенного жанра, глядя на шаги главного локомотива Европейского союза. И, похоже уже не только Германию.

Напомню, после неосторожного выражения своего личного мнения по поводу взаимоотношений Украины и России на круглом столе командующий ВМС ФРГ был вынужден уйти в отставку. Но посол Украины в Германии, тот самый Мельник, который уже не раз поражал мир своими просьбами, требованиями и угрозами, заявил, что этого недостаточно, и Киев не удовлетворен. Маловато, мол, будет. То ли мужичка из мультика с Мельника писали, то ли он на примере этого мужичка воспитывался – сейчас это уже не важно. Только не уточнил, когда он Кулеба, а в его лице – нынешняя Украина, будут удовлетворены. Когда адмирала в тюрьму посадят, или все же его надо "на гиляку", как какого-нибудь москаля?

Важно, что посол всегда выражает волю государства и выступает от его имени, он лишен права высказывать просто личное мнение. Отставкой адмирала Берлин показал, что нынешняя Украина может делать с Германией все, что угодно: пинать, вытирать ноги, публично унижать. Мало того, что адмирала занесли тут же на печально известный "Миротворец" как врага украинской государственности, который давным-давно должен быть снесен, но продолжает исправно функционировать. Берлин даже жиденького протеста по этому поводу не выразил и того же Мельника в свой МИД не вызвал для вручения ноты протеста. Наоборот, это Киев вызвал в МИД посла Германии и отчитал, как сопливого мальчишку. Вернее, учитывая пол главы немецкого диппредставительства на Украине, как девчонку.

А чуть позже выступил и Кулеба, сам министр иностранных дел Украины. И не с извинениями, а с наездом на немцев. Мол, дело не только в адмирале, а еще и в том, что Германия не предоставляет Украине вооружения и не разрешает это делать третьим странам в рамках НАТО, а также не дала разрешения на передачу прибалтами Украине гаубиц, в свое время переданных им из арсеналов армии ГДР. И Кулеба еще недвусмысленно заявил, что немцы испортили тем самым отношения с Украиной, за что им придется расплачиваться, мол, украинцы запомнят это на десятилетия. А чтобы добить немцев окончательно, напомнил про зверства нацистов на Украине. Обязаны теперь поколениями платить Украине и каяться за предков до скончания веков. По мнению Киева в лице Кулебы, у Германии, вообще, нет никакого права даже на "разговоры о блокировании Германией чего-либо".

Удивительно, но в Берлине проглотили и это. Сверхнаглое хамство нынешней Украины, когда власти этой страны на самом высшем уровне, жалкие попрошайки, стоящие с протянутой рукой, чье существование зависит от подачек чуть более, чем на 100%, возомнили себя вершителями судеб мира и ведут себя, как гопник в подворотне, мечтающий жировать за счет ограбленного им.

Но смиренность Германии, покорно вытершей плевки с лица, лишь подзадорила Киев. Стоило президенту Хорватии Зорану Милановичу сказать, что в случае конфликта между Украиной и Россией он отзовет из региона военнослужащих своей страны, чтобы они никак не участвовали в конфликте, как и он тут же оказался на "Миротворце", где его записали в "антиукраинские пропагандисты" и обвинили в "участии в кремлевских информационных спецоперациях". А посла Хорватии на Украине тут же вызвали для порки в украинский МИД. Миланович, правда, охарактеризовал еще "революцию гидности" как государственный переворот, то есть, назвал вещи своими именами. Чего ему уж точно не могли простить.

А это ведь даже не какой-то там адмирал. Это, на секундочку, глава государства. И премьер Хорватии уже извинился перед Украиной за своего президента. Мол, да вы не думайте ничего плохого, не обижайтесь, будьте ласка. Но аппетит приходит во время еды. И Киев теперь "требует от хорватского президента публичного опровержения этих заявлений, а также их неповторения в будущем".

Требования, обвинения, оскорбления, угрозы и откровенное хамство стали уже визитной карточкой Украины на внешнеполитической арене. Дипломатические нормы, правила и каноны – это не про нынешний Киев. Про него – это крики "Дай!" и истерическое падание в конвульсиях на пол в магазине, зато искренняя ненависть ко всем, кто не может или не хочет угодить любому капризу истероида.

Истерическое, больное дитятко, вернее, существо, окончательно распоясалось, не гнушаясь и шантажом. Не стоит заблуждаться – это не психические обострения отдельных личностей во власти, это четкая государственная политика по отношению даже к тем, кого еще вчера называли своими союзниками. Но стоило им лишь выразить свою точку зрения, как их отхлестали по лицу плохо пахнущими тряпками, превращая их самих в такие тряпки. Каждый такой, осмелившийся выразить свое мнение, автоматически превращается для нынешней Украины в того самого проклятого москаля, которому есть только одно место в украинском мире - "на гиляке". То есть на виселице.

Сами вырастили, сами выпестовали в Европе и США это страшное по сути своей существо, происходящее, по всей видимости, от младшего сына Ноя. И теперь пора перекладывать по-новому известную поговорку, что "посади свинью за стол, она и ноги на стол". Хотя, с другой стороны, можно и не переименовывать главного персонажа этой поговорки, тотемное животное, как-никак.

И пока оно не получит, извините, отпор от своих "союзников" ничего не изменится. Пока "терпилы" будут продолжать молчать.