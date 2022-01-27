Где научиться инвестициям: пять бесплатных или почти бесплатных способов для новичков

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«Есть свободные деньги. Хочу приумножить. Как это сделать?» — «Комсомолка» составила список книг, курсов и других образовательных ресурсов, которые помогут новичкам в инвестициях. Это наиболее проверенные источники. Их преимущества — легкость подачи и нулевая или очень низкая цена. Никакого инстаграм- или телеграм-наставничества от ноунейм-блогеров за баснословные деньги. Итак, поехали в мир инвестиций!

1. Новости и подкасты вместо музыки и юмора

Чтобы досконально разобраться в какой-то новой сфере, желательно погрузиться в предмет полностью. Как при изучении иностранного языка. Если информация заходит через все органы чувств и преследует повсюду, тогда обучение становится эффективным. Следите за повесткой в стране, мире и новостями бизнеса. Можно смотреть/слушать/читать новости, а можно подписаться на новостной канал в Телеграм, Вконтакте или Инстраграм — сейчас новости доступны не только в классической форме, которая кому-то может казаться скучной. Именно информация помогла Натану Ротшильду, автору знаменитого афоризма «Кто владеет информацией — тот владеет миром», преуспеть в биржевой торговле. Ничего не имеем против комиков и поп-музыки, но если уж вы встали на путь инвестора, желательно быть в курсе того, что происходит на финансовых рынках.

Вот какие деловые станции можно добавить в избранное:

- Business FM;

- КоммерсантЪ FM.

Минус даже деловых радиостанций в том, что не вся информация вам будет интересна. Можно попасть на эфир с каким-нибудь политологом, а не финансовым аналитиком, или на рекламную паузу. Если по радио слушать нечего, переключайтесь на подкасты. Там будет более концентрированная информация. Можно выбрать выпуск по наиболее интересной теме, перемотать или ускорить воспроизведение.

Вот наиболее полезные и интересные подкасты по теме, при прослушивании которых можно получить базовые знания об инвестициях:

- «Деньги делают деньги» (подкаст Школы Московской биржи)

- «Заметки в инвестировании» (короткие уроки по разным темам)

- «Лимон на чай» (актуальные разговоры о том, что происходит в мире инвестиций)

- Tinkoff Private Talks (реплика ютуб-шоу) об инвестициях в широком смысле этого слова. Ведущая программы берет интервью у известных людей: бизнесменов, экономистов, ученых, трейдеров и даже спортсменов).

Фото: Shutterstock

2. Книги: от классики до науч-попа

Это самая консервативная часть обучения. Возможно, кому-то она покажется скучной и не очень современной. Но ею не стоит пренебрегать. Если уж взялись изучать науку инвестиций, фундаментальные знания желательно получить. Они позволят уложить в голове разрозненную информацию, которую вы будете получать из других источников. Тем более что далеко не все учебники по инвестициям одинаково скучны.

Тратить время на выбор и изучение работ неизвестных авторов зачастую не имеет большого смысла. Вряд ли в современном ритме жизни вы сможете уделить много времени чтению. Поэтому лучше сосредоточиться на классике и бестселлерах, а также книгах, написанных простым и понятным языком (и желательно с юмором). Некоторые можно скачать бесплатно или взять почитать в библиотеке.

Вот выбор KP.RU:

- Джон Богл, «Руководство разумного инвестора» (классика, одна из лучших книг по инвестированию, написанная создателем крупнейшей управляющей компании в мире Vanguard);

- Ха-Джун Чанг, «Как устроена экономика» (хороший научпоп об истории экономических учений);

- Бенджамин Грэм, «Разумный инвестор» (книга о фундаментальном анализе и правилах поведения на фондовом рынке);

- Александр Силаев, «Деньги без дураков» (веселая и понятная книга, объяснение сложных терминов на пальцах);

- «Заметки в инвестировании» (бесплатное пособие от УК «Арсагера», все по делу, никакой рекламы);

- Алексей Марков, «Хулиномика» (осторожно, циничный рассказ и ненормативная лексика, но не оторваться).

3. Видео: от лекций до ток-шоу

Если книги читать неудобно или на это нет времени, можно получить базовую информацию с помощью видео-курсов. Их тоже довольно много. И здесь важно не распыляться, а посмотреть самые важные, чтобы с самого начала заложить правильный фундамент.

Вот что можем смело порекомендовать:

- «Акции и облигации» на Khan Academy (никаких заумных лекторов, графические лекции, все очень доступно, буквально на пальцах. А главное — бесплатно. Собственно, как и все остальное на Khan Academy);

- Asset Allocation (часовая лекция о правильном распределении активов, автор - Сергей Спирин, один из главных специалистов по этой теме в России).

Добавьте в процесс изучения видео, которое можно смотреть в любое время на ютубе. Финансовых и инвестиционных блогеров сейчас появилось множество. Но чтобы не утонуть в потоке информации, рекомендуем тех, кто дает наиболее качественный контент.

Вот наш небольшой шорт-лист:

- «Деньги не спят» (ютуб-канал от Тинькофф Инвестиции, двое ведущих инвестируют собственные деньги, объясняют свои решения и рассказывают, что происходит в мире);

- InvestFuture (блог Киры Юхтенко, просто и доступным языком рассказывают об инвестициях, личных финансах и экономике);

- Блог Дмитрия Солодина (ютуб-канал об инвестициях и трейдинге, разбор различных инвестиционных идей, интервью с экспертами).

4. Интерактивные курсы

Видеолекции — это, конечно, здорово. Но одно дело — просто слушать. И совсем другое — выполнять какие-то задания. Как показывает практика, стимул для действий нужен большинству из тех, кто изучает что-то новое. Тесты, экзамены и обратная связь — это то, что будет двигать вас вперед во время изучения премудростей инвестиций.

Вот какие интерактивные курсы можем посоветовать:

- «Путь инвестора» (курс для начинающих от Школы Московской биржи, есть задания и обратная связь от лекторов);

- «Управление личными финансами» ( автор курса Николай Берзон, профессор Высшей школы экономики, для желающих поглубже вникнуть в тему);

- Учебник «А как инвестировать» (бесплатный базовый курс от «Тинькофф Инвестиций», который дает общее представление о фондовом рынке, 10 уроков, простой язык, есть тесты и выпускной экзамен).

P.S. До 11 февраля в «Тинькофф» действует акция «Учись за подарки». Все новые клиенты при прохождении базового курса по инвестициям получат в подарок акции на сумму до 10 тысяч рублей. Чтобы принять участие в акции, нужно скачать приложение Тинькофф Инвестиций, открыть брокерский счет до 11 февраля 2022 года и начать проходить уроки курса. По завершении каждого урока клиент получает в подарок акцию крупной российской или зарубежной компании, выбранную случайным образом.

После базового курса можно учиться дальше. В конце 2021 года Тинькофф запустил «Академию инвестиций». Она объединит лучшие образовательные программы в разных форматах — курсы, видеоуроки, подкасты, контент социальной сети для инвесторов «Пульс» и другие учебные материалы».

5. Пообщайтесь с другими инвесторами

Единомышленников можно найти в социальных сетях для инвесторов. Там вы сможете следить за новостями компаний, обсуждать движение рынка, делиться эмоциями и инвест-идеями, а также получать поддержку от более опытных инвесторов.

Существует множество инвест-каналов, авторы которых интересно и подробно комментируют новости рынка и отраслей, а также делятся личным опытом. Это нужно, чтобы улавливать последние тренды и осознанно решать, какую именно компанию добавить в инвестиционный портфель.

Вот какие аналитические порталы можем посоветовать:

Пульс (самое большое сообщество частных инвесторов в России. Внутри соцсети пользователи обсуждают новости рынка, финансовые отчеты компаний, поддерживают друг друга на просадках, обмениваются опытом, а также напрямую ведут диалог с компаниями, которые размещают свои ценные бумаги на бирже);

Investing.com (международный ресурс с новостями и мнения о ситуации на фондовых рынках России и других стран мира);

Smart-Lab.ru (сообщество трейдеров, где много аналитики и статистики, например по дивидендам различных компаний);

Investfunds.ru (агрегатор данных по фондам, акциям, облигациям и индексам для частных инвестор).

Удачных инвестиций!