Доклад Сергея Лаврова в Госдуме 26 января 2022: прямая онлайн-трансляция

Сергей Лавров выступит в Госдуме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 26 января в 12:00 министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил на первом в новом году правительственном часе в ходе пленарного заседания Государственной Думы с докладом.

Среди вопросов, которые обсудили на пленарном заседании, борьба с киберпреступностью на глобальном уровне, защита прав россиян за рубежом, углубление интеграции с Беларусью, расширение сотрудничества со странами Африки, а также позиция РФ по Курильским островам.

Напомним, что ещё в декабре 2021 года Россия выступила с инициативой по заключению со странами НАТО документов, которые предполагают взаимные гарантии безопасности, а также отказ от расширения НАТО на восток. Среди предложений Москвы также значился отказ от принятия в НАТО Украины и введение ограничений на размещения ядерного оружия. За это время стороны успели провести несколько переговоров, в частности, прошла встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По результатам встречи стороны не пришли к конкретным договоренностям, однако США согласились предоставить Россие письменные ответы на её предложения. Вашингтон обозначил срок ответа - до конца текущей недели. Ожидается, что Вашингтон и Москва проведут ещё одну встречу.

Отметим, что ситуация осложняется нагнетанием со стороны запада "украинского вопроса", а также угрозами со стороны НАТО принять "беспрецедентный пакет антироссийских санкций". Российская сторона в настоящий момент ждёт письменного ответа касательно своей инициативы по безопасности.