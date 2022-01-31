«СМ-Клиника» открыла филиал в Иванове

Открытие прошло 29 января. Новая клиника в Иванове имеет семейный формат: здесь принимают и взрослых пациентов, и детей с рождения до совершеннолетия. Приём ведут врачи по более чем 30 медицинским направлениям. Среди них как самые востребованные (терапия, педиатрия, хирургия и пр.), так и «узкие», например, пульмонология и гематология. Для обследований и лечебных процедур используется современное оборудование из Германии, Японии и пр.

Диагностические возможности клиники представлены ультразвуковыми исследованиями, функциональной и лабораторной диагностикой. Лаборатория работает в том числе в экспресс-режиме и готовит анализы за 1–2 часа. Еще одно направление диагностики — гастро- и колоноскопия. Также в планах запуск отделения лучевой диагностики с рентген-аппаратом и компьютерным томографом.

В ближайшем будущем в клинике предполагается развитие направления флебологии с возможностью лечения варикозной болезни по актуальной мировой методике — клеевой облитерации. Это лечение пораженных вен с помощью медицинского клея. Процедура имеет мало противопоказаний, а значит подходит большой части пациентов, требует немного времени (обычно лечение одной вены занимает не более часа), при этом после проведения клеевой облитерации нет реабилитационного периода и пациент может сразу вернуться к привычному образу жизни без ношения компрессионного трикотажа.

Если пациент из Иванова решит провести хирургическое лечение в московской «СМ-Клиника», ему доступна услуга онлайн-консилиума со специалистом местного и столичного медцентра и возможность пройти предоперационную подготовку в ивановской клинике.

Также в медцентре предлагаются услуги по иммунопрофилактике, физиотерапии, подготовке необходимой документации и др.

Среди сервисных решений, которые помогают сделать получение медицинской помощи комфортным для пациента, можно назвать круглосуточный контактный центр (получение дополнительной информации, запись на прием), возможности личного кабинета (самостоятельная запись на прием, результаты большинства анализов, назначения врача и т. д.), работу заместителя главного врача по сервису — этот человек занимается решением всех немедицинских вопросов в клинике.

В медцентрах «СМ-Клиника» сейчас трудоустроено более трех тысяч врачей. Все они регулярно проходят необходимое повышение квалификации, многие — регулярно выступают на конференциях, преподают, публикуют научные работы.

Реклама