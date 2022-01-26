В 2021 году в рамках «Корзины доброты» нуждающимся передано более 355 тонн продуктов

В рамках благотворительных сборов в пользу нуждающихся, прошедших в магазинах компании, на сайте корзинадоброты.рф, а также через собственные отгрузки X5 и торговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток», удалось собрать 355,7 тонн продуктов, что на 33% превышает результат 2020 года.

В магазинах «Пятёрочка» и «Перекрёсток», где проводились продовольственные акции в пользу нуждающихся, было собрано 218,5 тонн продуктов. На средства, переданные благотворителями через сайт корзинадоброты.рф, было закуплено порядка 22,6 тонн продовольствия. Еще 114,6 тонн X5 передала на помощь из собственных средств, в том числе направила 36,5 тонн продуктов в 40 больниц 10 регионов на помощь врачам.

«Корзины доброты» в 2021 году получили 184 923 человека, включая детей, пенсионеров, людей, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации, и врачей. Благотворителями стали 140 тыс. покупателей 3769 магазинов «Пятёрочка» и «Перекрёсток» в 76 городах и 14 посёлках страны. В организации благотворительных акций и марафонов приняли участие 8088 волонтёров фонда «Русь», а также 1 729 сотрудников торговых сетей.

Кроме того, в рамках «Корзины доброты» поддержку получили и приюты для животных: более 12,7 тысяч собак и кошек в 13 приютах Москвы и МО, Ростова-на-Дону, Казани, Волгограда, Самары и других регионов получили порядка 28,4 тонн корма.

В 2021 году X5 Group запустила новое направление помощи – продовольственные карты. 2 940 семей из 15 городов получили карты для покупок в магазинах «Перекрёсток», Фонд продовольствия «Русь» ежемесячно пополняет баланс на одну тысячу рублей.

Социальный проект «Корзина доброты» запущен X5 Group и фондом продовольствия «Русь» в 2015 году. Таким образом, X5 первой среди российских ритейлеров создала инфраструктуру для оказания продовольственной помощи по технологии food drive и продолжает её развивать, обеспечивая покупателям возможность прямо в магазине передать волонтёрам продукты питания в пользу людей, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации. С ноября 2017 года постоянно действует благотворительный интернет-магазин корзинадоброты.рф, в прошлом году через него сделано более 7,5 тысяч пожертвований. Всего с 2015 года в рамках проекта нуждающиеся получили более 1000 тонн продуктов.

Средняя стоимость одной «Корзины доброты» составляет 619,5 рублей, а вес продуктов – более 6 кг. В 2021 году X5 провела оценку социальной программы, определив воздействие проекта на людей, получающих помощь. Средний размер помощи семье составляет 445 рублей или 3,9% от их ежемесячного потребления продовольствия, для пенсионеров помощь составляет 2,8% их среднемесячного дохода. Программа «Корзина доброты» -важный источник помощи для 20% беднейших российских семей (11 млн домохозяйств): она покрывает 4,2% среднемесячных расходов на продукты питания.