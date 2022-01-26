Американские компании просят Белый дом не вводить жесткие санкции против России

Национальный совет по иностранной торговле США просит не вводить жесткие санкции против России Фото: REUTERS

Национальный совет по иностранной торговле (NTFC) - американская организация, представляющая интересы больших корпораций, таких как Chevron и General Electric - обратился к администрации Джо Байдена с просьбой учитывать интересы бизнеса в вопросе введения санкций против России, сообщает агентство Reuters.

«В случае введения санкций необходимо рассмотреть возможность использования правила безопасной гавани или периода охлаждения для того, чтобы компании имели возможность исполнить условия контрактов», говорится в обращении.

Правило безопасной гавани подразумевает юридическую возможность отклонения от общего правила при некоторых обстоятельствах. Например, поставки некоторого санкционного оборудования в Россию могут быть возможны, если они осуществляются через третьи страны, без официального разрешения со стороны американских властей.

Период охлаждения предполагает возможность исполнения контрактов, которые существуют на момент введения санкций.

Американский институт нефти в свою очередь заявил, что «санкции должны быть направлены таким образом, чтобы как можно меньше затрагивать конкурентоспособность американских компаний».

Западные корпорации, в первую очередь нефтяные, вспоминают негативные последствия санкций 2014 года против России. Так, компания Exxon Mobil вынуждена была выйти из разработки шельфовых месторождений в Арктике и прекратить сотрудничество с «Роснефтью».

Кроме того, американский бизнес опасается потери своих активов в России, которые могут забрать за долги в случае неисполнения ими своих обязательств по контрактам.