Как и кому лечить коронавирус на дому: Минздрав выпустил подробную инструкцию

При положительном ПЦР-тесте на ковид и в отсутствии симптомов лечение не нужно, однако необходима самоизоляция и можно получить больничный
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Число заразившихся коронавирусом в России растет, во многих регионах поликлиники переведены на обслуживание тяжело болеющих пациентов. Но те, кто получил положительный ПЦР-тест, но не ощущает никаких признаков ОРВИ или инфекция протекает у него, как обычная простуда – могут не простаивать в очередях перед кабинетом дежурного врача, а лечиться на дому по инструкции, изложенной в памятке Минздрава. Вот что там рекомендовано:
При положительном ПЦР-тесте на ковид и в отсутствии симптомов лечение не нужно, однако необходима самоизоляция и можно получить больничный (его откроют дистанционно после вашего звонка по 122). Не забывайте измерять температуру тела не реже 1 раза в сутки, чтобы убедиться, что не заболеваете.
Если есть симптомы ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль в горле, однократное повышение температуры не выше 37,5), но нет результата ПЦР-диагностики на SARS-CoV-2 и при этом:
- вы не относитесь к группе риска:
- вам меньше 60 лет;
- у вас нет хронических заболеваний (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкология, хронические заболевания почек и печени, иммунодефицитные состояния);
- нет избыточного веса,
Ваши действия следующие:
- Оставайтесь дома;
- Чтобы открыть больничный или для получения справки учащегося позвоните в единую службу «122» или в call-центр вашей поликлиники.
- Если живете не один, изолируйтесь в отдельной комнате, исключите близкое общение с родными,
При выходе из комнаты носите маску. Домочадцы тоже должны находиться в квартире в масках или респираторах.
- Проветривайте помещения (регулярно, 1 раз в 3 часа).
- Соблюдайте питьевой режим (не менее 2 литров воды или морсов в сутки при повышенной температуре тела).
- Измеряйте температуру тела не реже 3-х раз в сутки.
- При возможности измеряйте уровень сатурации (насыщение крови кислородом) пульсоксиметром 2 раза в день (Нормальным считается показатель не ниже 95-96%, причем отступление в 1-2% от нормы уже считаются важными).
- Можно использовать доступные противовирусные препараты, капли или спрей в нос (например, содержащие интерферон-альфа). Беременным - только по назначению врача.
- При насморке и заложенности носа рекомендуется промывать носовые ходы солевыми растворами, в том числе на основе морской воды (продаются в аптеках в виде спреев, душей и т.п. Можно сделать раствор самостоятельно).
- При боли в горле можно применять местные средства в виде растворов для полоскания горла, таблеток для рассасывания, спреев.
- Если температура поднялась выше 38, применяйте жаропонижающее – парацетамол, ибупрофен.
- Не забывайте про витамин С и витамин D (используйте в соответствии с инструкциями по применению).
НЕ ПРОПУСТИТЕ УХУДШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ:
- Если температура выше 38 и сохраняется более 2-х суток, несмотря на прием жаропонижающих, позвоните в call-центр поликлиники, или в единую службу «122» для дистанционной консультации с врачом.
- Если появилась одышка, вы чувствуете, что не хватает воздуха, есть боли за грудной, трудно дышать и/или уровень сатурации менее 94-95%, и/или есть учащение дыхания, вызывайте скорую помощь.
ВАЖНО: антибиотики без назначения врача принимать не стоит.
При положительном ПЦР-тесте на ковид и отсутствии симптомов и в случае, если вы относитесь к группе риска, стоит соблюдать самоизоляцию.
Фото: Shutterstock
При положительном ПЦР-тесте на ковид и отсутствии симптомов и в случае, если вы относитесь к группе риска, стоит соблюдать самоизоляцию. При этом продолжайте принимать все назначенные врачом препараты для контроля хронического заболевания в прежней дозировке, а лечение от ковида, если потребуется, будет назначено врачом.
Если у вас:
- кашель;
- насморк;
- першение или боль в горле;
- повышение температуры выше 38.
Нужно позвонить в call-центр поликлиники или в единую службу «122» для дистанционной консультации с медицинским работником.
! При появлении:
- одышки (чувство нехватки воздуха, учащенное дыхание, боль за грудиной) и/или снижения уровня сатурации менее 94-95%;
- повышения температуры выше 38.
Вызывать скорую медицинскую помощь по телефону «103».
При появлении любых симптомов ОРВИ и вне зависимости от результатов ПЦР-диагностики, а также в случае положительного ПЦР-теста на ковид и вне зависимости от симптомов:
- Оставайтесь дома.
- Позвоните в единую службу «122» или в call-центр поликлиники для дистанционной консультации.
Если состояние ухудшается, вызывайте скорую помощь.
- Оставить ребенка дома, не отправлять в детский сад или школу.
- Не занимайтесь самостоятельно лечением ребенка.
- Позвоните в единую службу «122» или в call-центр поликлиники для дистанционной консультации.
- В случае ухудшения состояния вызывайте скорую помощь.
ВАЖНО: Не стоит самостоятельно лечить ребенка антибиотиками.
МИНЗДРАВ РЕКОМЕНДУЕТ ВСЕМ
- использовать защитные маски или респираторы в закрытых помещениях,
- тщательно и часто мыть руки с мылом, если нет такой возможности - обрабатывать антисептиком,
- сохранять дистанцию 1,5-2 метра,
- пройти вакцинацию и своевременную ревакцинацию от коронавируса.
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