Режиссер Олег Долин обвинил Олега Меньшикова в "низости и неприкрытом воровстве"

На 4 и 5 февраля в Ермоловском театре, которым руководит Олег Меньшиков, назначена громкая премьера: спектакль «Двенадцатая ночь, или все что угодно» по Шекспиру с совершенно звездным составом. Фото: Борис КУДРЯВОВ

На 4 и 5 февраля в Ермоловском театре, которым руководит Олег Меньшиков, назначена громкая премьера: спектакль «Двенадцатая ночь, или все что угодно» по Шекспиру с совершенно звездным составом. Герцога Иллирийский Орсино играет Олег Меньшиков. Себастьяна – Александр Петров. А еще в спектакле заняты Антон Лапенко, Саша Бортич, Стася Милославская. Режиссер этой, если судить по составу, громкой заявки – Олег Долин, хорошо известный в театральных кругах. И вдруг за 10 дней до премьеры – ему указывают на дверь. Без объяснения причин. Без поиска компромиссных решений. И главное, - без выплаты положенного гонорара.

В афише театра на том месте, где обычно указывают создателей спектакля: режиссёра, художника-постановщика, композитора… зияет пустота, чистый лист и белое поле. Только действующие лица и исполнители. Что в общем-то нонсенс. Такого не бывает, что у спектакля нет автора. И вот сегодня прилетел ответ этой загадке. Олег Долин написал открытое письмо Олегу Меньшикову. Согласно этому письму, Меньшиков, как худрук Театра им.Ермоловой, отстранил Долина от работы над «Двенадцатой ночью» на финишной прямой, когда спектакль был готов. Практически накануне премьеры. То есть Долин придумал этот спектакль, отрепетировал его. А его потом отстранили. И даже не заплатили совсем. Меньшиков не нашел времени для встречи и разговора с режиссером. Не объяснил мотивы своего решения. Поэтому Долину ничего не оставалось, как обратиться к Меньшикову через открытое письмо в Facebook.

«Не скрою, я был обескуражен, когда получил от Вас смс-сообщение, из которого узнал, что Вы отстраняете меня от работы и планируете выпускать мой спектакль со «своей командой». Выбранный Вами способ сообщить мне о принятом решении (напомню, это смс- сообщение), отдельное недоумение. По крайней мере, я с таким столкнулся впервые», - написал в FB Олег Долин. - Новогодние празднества, Ваш отпуск и как результат – репетиции с участием «Вашей команды» должны начаться за 9 дней до заявленной премьеры. Я не ошибся? Что это может означать – что Вы планируете «отредактировать» уже собранный спектакль? Или все это время где-то за кулисами готовили «свою» версию? В первом случае это неприкрытое воровство чужого спектакля, во втором – низость».

По словам Олега Долина, на протяжении работы над спектаклем возникали сложности и рабочие вопросы по поводу сценического оформления, костюмов и сценографии. Что в общем-то нормально. Но именно это стало поводом указать режиссеру на дверь.

«Я отдаю себе отчет в том, что наши художественные вкусы могут не совпадать, но с моими работами Вы были знакомы, - пишет Меньшикову Долин. - А значит Вы понимали стилистику, в которой будет создаваться спектакль. Более того, Вы участвовали в этом спектакле как исполнитель главной роли и с первых репетиций понимали, какой спектакль рождается. Так если все в моем спектакле Вам претило, для чего Вы дали довести его до практически абсолютной готовности? Почему не закрыли сразу? Почему не вышли из него как актер?

То, как неприлично, нарушая все этические, а также правовые нормы, обошелся и продолжает обходиться со мной Театр им. Ермоловой требует какого-то ответа. Я в первый раз оказался в такой ситуации и считаю ее совершенно недопустимой, даже вопиющей. Тот абсолютно бандитский захват (назовём вещи своими именами), который случился, когда я просто получаю звонок из театра, в котором мне сообщают, о срочной необходимости сдать пропуск (видимо, чтобы я, не дай бог, на поклоны не вышел на премьере), - побуждает меня открыто заявить свою позицию.

Итак, спектакль, который сейчас выйдет в Театре им. Ермоловой, мой. Я его задумал. Я написал сценическую композицию. Вся музыкальная партитура спектакля написана и создана мной специально для этой работы. Я провел кастинг, пригласив нескольких молодых талантливых ребят. Я провел множество репетиций в течение августа, сентября, октября, ноября и декабря. Но на выпуске спектакль был у меня Вами отнят. Что с ним сейчас происходит, мне неизвестно. Знаю, что Вы сами улетели в отпуск до конца января, а значит, спектакль был брошен. Что-то кардинально менять в спектакле, просто не будет никакой возможности. Следовательно, предстоящая премьера – мой спектакль, который был у меня украден».

Но это еще не всё... Долину не выплатили ни копейки за проделанную работу. Кстати, это уже бывало и с другими режиссерами. Даже такой театральный корифей как режиссер Валерий Фокин, который репетировал в Театре им. Ермоловой свою постановку, но она так и не вышла, тоже не получил ни копейки, ну хотя бы за репетиционный процесс.

«Театр не заплатил мне ни рубля, - сообщил Олег Долин. - На мой вопрос, когда можно выставлять уже счет на аванс, получил ответ: «А вот после премьеры все и получите». Неожиданная бухгалтерия. Как и предложение подписать «расторжение договора», чтобы заключить новый. Новый, как все понимают, мне никто не принес. Финансово театр меня «кинул», говоря простым языком. Как уличный вор. За мой труд на протяжении полугода мне не заплатили ничего. На этот аспект смотрю с интересом, даже с иронией. Как в старом в анекдоте: «А мог бы и бритвой по глазам».

Конечно, отмены спектаклей и скандалы, не прекращающиеся в Вашем театре, должны были меня насторожить. Я относился в Вам с огромной симпатией доверием и уважением. Я был педагогом на Вашем курсе в ГИТИСе. «Был», поскольку я не очень понимаю, как теперь смогу войти в аудиторию к студентам и что смогу им говорить, чему учить, когда их мастер поступил так, как поступили Вы.

Мне бесконечно жаль, что Вы выбрали молчание вместо диалога, обман вместо порядочности, отпуск вместо работы»...

Театр Ермоловой хранит молчание. Публичного ответа Олегу Долину пока никто не дал. Спектакль все еще стоит в афише...

Напомним, недавно в Театре им.Ермоловой случился еще один скандал. Минувшей осенью были уволены около 20 актеров. Эти артисты подали в суд на администрацию Олега Меньшикова. На днях по решению суда была восстановлена на работе Елена Папанова, дочь Анатолия Дмитриевича Папанова.