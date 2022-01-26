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Политика26 января 2022 10:18

Дмитрий Песков: Телефонные разговоры Владимира Путина с руководителями ДНР и ЛНР сейчас не планируются

Об этом пресс-секретарь Президента России рассказал обозревателю KP.RU Александру Гамову
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 26 января, журналист «Комсомольской правды» обратился к официальному представителю Кремля с такими вопросами:

- Сегодня в Париже советники «Нормандской четверки»работают. Информация противоречивая идет. Из французских источников – то, что может быть назначена дата прямых переговоров Киева с ДНР и ЛНР. И, в то же время, офис президента Зеленского заявляет, что это исключено. Может быть, вам удалось с Дмитрием Николаевичем Козаком как-то пообщаться? Чего мы ожидаем от сегодняшней встречи?

Вот что ответил Песков:

- Встреча, собственно, по-моему, через пару часов начнется в Париже. Пока они еще не начали работать. Но я вчера с коллегой Козаком говорил до его отлета. И он обещал проинформировать вас о тех результатах, которые будут достигнуты в Париже.

- А у вас какая надежда?

- У меня надежда, что состоится хороший, открытый разговор, с максимально возможной степенью результативности. Какова эта максимально возможная степень, сейчас предположить очень трудно.

- Еще такой вопрос, не могу не задать. В свое время была такая практика, Президент Российской Федерации связывался по телефону с руководителями ДНР и ЛНР в критические моменты. Не предполагается ли вернуться к этой форме?

- Нет, сейчас таких планов нет.

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