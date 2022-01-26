За год закрылось 20% продуктовых магазинов: пандемия и инфляция убили мелкую торговлю

За 2021 год в России закрылось 18,9% продуктовых магазинов, киосков и ларьков. Это данные из исследования банка «Точка», который и работает в основном с предприятиями, включая мелкий торговый бизнес и сферу услуг. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За 2021 год в России закрылось 18,9% продуктовых магазинов, киосков и ларьков. Это данные из исследования банка «Точка», который и работает в основном с предприятиями, включая мелкий торговый бизнес и сферу услуг.

«Исход» виден и невооруженным взглядом, без всяких исследований. Вблизи от моего дома за последние два года закрылись практически все небольшие продуктовые магазины, которые не принадлежат к каким-то крупным торговым сетям. И мясная лавка, где я лет десять покупала мясо себе и собаке. И соседняя с нею овощная, где всегда были лучшие в округе помидоры и отличный базилик. И магазин фермерских продуктов, где в каждом углу кто-то продавал что-то свое — от солений до творога. Честно говоря, мне эти лавочки жаль. Огурцы там в большинстве случаев действительно пахли огурцами, даже зимой. А кроме того, в «Пятерочке» или «Магните» продавщица тебе не скажет: «А ваш муж сегодня у меня уже курицу купил...»

Виновата пандемия и бум онлайн-торговли?

-Цифры по онлайну в рамках именно продуктовой торговли пока ничтожны. Хотя понятно, что за этим форматом будущее, поэтому почти у всех крупных сетей онлайн- доставка есть. Сейчас оборот онлайн-торговли, если учитывать все товары, а не только продукты, составляет порядка 10% от общей розницы. На продукты же приходится в районе 2% от этих 10%, - рассказал сайту kp.ru председатель правления ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. - При этом мы действительно видим рост оборота крупных торговых сетей. Хотя в целом оборот торговли не увеличивается. Это показывает, что крупные сети расширяются за счет других, менее успешных игроков. А те банкротятся и закрываются.

В «менее успешных» игроках в основном и оказывается небольшой бизнес со «штучным» товаром, у которого затраты на единицу продукции — с учетом аренды, транспортных расходов, затрат на всевозможные онлайн-кассы, системы учета продукции и прочее -объективно выше.

-У сетей большие объемы закупок, и соответственно, есть возможность получить лучшую цену. И если мы посмотрим стоимость базовых продуктов, то они, как правило, дешевле именно в сетевых магазинах. А когда люди экономят и для них цена - первоочередной фактор, они идут в сети, - объясняет Андрей Карпов.