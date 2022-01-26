Стартовало народное голосование за участников социального проекта «Героям – быть!»

Впервые организационным партнером проекта выступил ИД «Комсомольская правда». Герои наших публикаций стали участниками конкурса в двух номинациях: «Спасательный круг» и «Народный герой». Фото: tobehero.ru

Стартовало народное онлайн-голосование за участников Всероссийского проекта в области социальной ответственности «Героям – быть!» Организатором инициативы является АНО Центр социальных проектов «Быть человеком».

Впервые организационным партнером проекта выступил ИД «Комсомольская правда». Герои наших публикаций стали участниками конкурса в двух номинациях: «Спасательный круг» и «Народный герой».

Отдать свой голос за понравившегося участника на сайте проекта www.tobehero.ru может любой желающий. Народное голосование продлится до 9 февраля 2022 года включительно.

После завершения голосования будет сформирован шорт-лист участников. После этого начнет свою работу авторитетное жюри. В него войдут общественные активисты, журналисты, бизнесмены и специалисты в области корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития. Они определят лауреатов по всем номинациям. Имена победителей конкурса будут объявлены на церемонии награждения весной 2022 года.

Цели «Героям – быть!» - развитие волонтерства и добровольчества в РФ, содействие нравственному воспитанию молодежи, популяризация героических поступков обычных людей.

В 2021 году на конкурс поступили заявки от участников из 41 города и 20 промышленных предприятий России, а также от 20 некоммерческих организаций.

Лауреаты «Героям – быть!» будут определены по 7 номинациям. «Быть человеком» (волонтерская деятельность, благотворительность), «Спасательный круг» (подвиг ради спасения жизни), «Оберегая планету» (деятельность в области охраны окружающей среды), «Всегда в сердце» (военно-патриотическая работа), «Команда героев» (социально-ответственная компания), «Вирус добра» для фондов и некоммерческих организаций. Нововведение этого года – номинация «Народный герой» - в ней мог принять участие любой желающий.

Напомним, «Героям – быть!» проводится с 2015 года. За это время было награждено свыше 100 героев от более 50 предприятий, получено более 600 заявок из 65 регионов России.

АНО ЦСП «Быть человеком» создан с целью привлечения внимания общества к теме честного и самоотверженного труда обычных людей, их социально-значимых поступков, создания позитивных образов и примеров уважительного отношения к человеку, семье и государству в целом.

ЦСП занимается консолидацией действий власти, общественных организаций и промышленных предприятий по формированию национального самосознания и активной гражданской позиции у людей рабочих профессий и членов их семей.

Основные проекты ЦСП «Быть человеком»: конкурс «Героям – быть!», конкурс для СМИ «Герои пера».