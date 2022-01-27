Как рыбный фальсификат в Москве стал проблемой самих покупателей

Компания направила гневное письмо в Роскачество, после опубликованных ведомством в декабре 2021 года результатов веерного исследования сайровых консервов, которые показали, что в продукции 11 торговых марок из 19 изученных не обнаружено ДНК сайры совсем. В их числе оказался и «Русский рыбный мир», который выпускал консервы «Сайра приморская». Сейчас на сайте компании значится продукция под названием «Сайра тихоокеанская натуральная».

Справка «КП»: Роскачество – независимая некоммерческая организация, которая по поручения Правительства РФ в масштабах всей страны проводит объективные лабораторные исследования товаров. Организация является официальным операторов российского Знака качества.

Говоря попросту, Роскачество вскрыло целую сеть рыбного фальсификата среди российских производителей рыбных консервов. И вроде бы все остальные с этим согласились, потому как против фактов не попрешь, только не «Русский рыбный мир». Они обратили в организацию с письмом, в котором заявили, что никакого фальсификата они не выпускают и что потребители сами виноваты, что читают только названия банок и не вчитываются в подробности состава консервов, написанные мелким шрифтом. Об этом говорится на сайте организации Роскачество. Из заявления производителя следует, что потребитель консервов торговой марки «Сайра приморская» при покупке должен ориентироваться не на указанный крупно на лицевой стороне этикетки более дорогой вид рыбы «сайра», а обязан изучить состав продукта на оборотной стороне этикетки. Там он обнаружит, что в банке совсем не сайра, а дешевая сардина.

Как отмечают в Роскачестве, это первый случай в России, когда пойманный на подмене сырья производитель не только не убрал продукцию из магазинов, но и обвинил введенных в заблуждение потребителей в том, что они не смогли самостоятельно распознать хитро замаскированный маркетинговый ход.

На этом производитель не успокоился, а всыпал еще и самому Роскачеству за, якобы, ложные обвинения. Из обращения: «Тот факт, что в составе консервов была выявлена дальневосточная сардина, не является нарушением: название «САЙРА приморская» используется в рекламных целях, а на оборотной части упаковки (контрэтикетке) указан состав, отображающий использованное сырье, – первым в составе продукции указано: «дальневосточная сардина (тихоокеанский сардинопс)», таким образом, заявление о фальсификации носит ложный характер».

Однако в Роскачестве считают, что подобное «толкование» маркировки продукции - это грубейшее нарушение законодательства. «Разъясняем, что, согласно обязательным требованиям ТР ЕАЭС 040/2016, указание вида рыбы обязательно. Вынесение же на лицевую сторону этикетки названия «САЙРА приморская натуральная с добавлением масла» вводит потребителя в заблуждение», – сказано на сайте организации.

Добавляется, что подавляющее большинство производителей исправляют рецептуру, состав продукта и его маркировку немедленно после получения информации о выявленных нарушениях. Это уже стало нормой для потребительского рынка. «Тем более огорчительно, что остаются на рынке компании, которые вместо исправления настаивают на правильности введения потребителей в заблуждение. Роскачество продолжит работу по приведению данной продукции в соответствие с действующим законодательством», – говорится на сайте НКО.

Но не только Роскачество бьет тревогу. Еще летом Россельхознадзор на основе анализа данных информационной системы «Меркурий» на своем сайте официально опубликовал какие предприятия подменяют в консервах сайру на другое более дешевое сырье. Тогда случился скандал, все федеральные СМИ писали об этом. Однако, подмена до сих пор имеет место быть, и нерадивые производители продолжают наживаться на пенсионерах и социально незащищенных слоях населения – на главных потребителях рыбных консервов.

В итоге, когда речь идёт о том, чтобы заставить производителей продуктов питания и транспортников всей страны оформлять миллиарды операций и проводок в госсистеме «Меркурий», одной из целей которой является прослеживаемость сырья в производстве пищевой продукции, механизмы контроля работают. Но вот главного они не делают – не защищают, получается, покупателей от фальсификата. А ведь главная задача «Меркурия» должна была заключатся именно в этом.

Безнаказанность подмены одного производителя подает дурной пример другим игрокам рынка. Но теперь после таких вот заявлений крупного игрока на рынке рыбной консервации становится понятно, что исправлять ситуацию в сфере фальсификата на пищевом рынке, нужно более жесткими методами, вплоть до закрытия производств по судебным решениям.

Напомним, что Генпрокуратура РФ по поручению президента Владимира Путина, данному в конце октября 2021 года, проводит проверку по соблюдению закона об обеспечении качества и безопасности пищевых продуктов надзорными ведомствами, субъектами федерации и бизнесом. Срок исполнения закончился 31 декабря 2021 года. Теперь надеемся защищать людей будет прокуратура - она может через судебное решение заставить руководителей подобных заводов работать честно.

Результаты веерного исследования сайры Роскачества здесь.