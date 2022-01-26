Путин: итальянцы доказали наивысшую эффективность против Омикрона у Спутника V

В среду Владимир Путин по видеосвязи переговорил с итальянскими бизнесменами. Фото: REUTERS

В среду Владимир Путин по видеосвязи переговорил с итальянскими бизнесменами. Европейские коммерсанты могли напрямую спросить президента обо всем, что касается инвестиций в нашу экономику.

- Италия на третьем месте по товарообороту с Россией среди стран ЕС. За 11 месяцев 2021 года торговля выросла на 53,8%. Я думаю, по итогам всего года ее объем превысит 30 млрд. долларов, - Путин в самом начале объяснил, почему у Кремля такое особое отношение к итальянским предпринимателям.

Президент добавил, что десятки компаний с Апеннинского полуострова участвуют в наших нефтяных и газовых проектах. Итальянское оборудование использует «Ямал СПГ», «Арктик СПГ 2», «Восток Ойл».

И это не все – сейчас Рим инвестирует в Россию, чтобы создать у нас производство зеленого водорода.

- Италия потратила 500 млн. евро на строительство электропарков в Ставропольском крае, Ростове-на-Дону и Мурманской области. На базе Мурманска будут делать зеленый водород для Евросоюза, - рассказал Путин.

Водород называют зеленым, если при его производстве было мало углеродных выбросов. Получение водорода при помощи ветряков считается экологичным.

- К 2035 году Россия может стать одним из крупнейших производителей и экспортеров водорода, - объявил президент.

Российский глава напомнил, что итальянский бизнес покупает и российский газ.

- Итальянские энергетические компании продолжают работать с «Газпромом» на основе долгосрочных контрактов. И сегодня они имеют возможность покупать газ ниже, гораздо ниже так называемых рыночных, спотовых цен, которые существенно возросли на фоне холодной зимы и дефицита предложения, - заявил глава страны.

Путин с сожаление заключил, что нежелание Европы признавать российскую вакцину от коронавируса мешает деловым контактам. При этом, наша прививка доказала эффективность.

- Недавнее совместное российско-итальянское сравнительное исследование вакцин, проведенное в Национальном институте инфекционных заболеваний в Италии, показало, что Спутник-V дает наибольший титр антител к Омикрону, - сообщил президент.

В конце вступительной речи Путин напомнил, что и Россия, и Италия подали заявки на проведение выставки Экспо-2030.

- Мы посоревнуемся с вами, посоревнуемся, - пообещал глава страны.