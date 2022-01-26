Сергей Лавров: "Большинство стран отвергает идеологический диктат Запада. Человечество повзрослело"

Глава МИД РФ выступил на «Правительственном часе» в ходе пленарного заседания Госдумы. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

МИР БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ОДНОПОЛЯРНЫМ

«На международной арене происходят глубокие изменения, причем изменения не совсем позитивные, мягко говоря. Всю систему лихорадит. Государства так называемого исторического Запада по-прежнему не готовы принять реальность формирующегося многополярного мира, который должен быть более справедливым и демократичным, чем мир при доминировании одного государства. Мир давно уже не американоцентричен, не западоцентричен и никогда не будет однополярным. Сегодня подавляющее большинство государств разделяют наши принципиальные подходы, которые отвергают идеологический диктат Запада. Человечество повзрослело. Жертвовать коренными национальными интересами, таскать каштаны из огня для старших товарищей из Вашингтона и Брюсселя желающих все меньше».

США ЗАБЫЛИ КУЛЬТУРУ ДИПЛОМАТИИ

«В последнее время США и их европейские союзники, основательно подзабывшие культуру дипломатии, удваивают усилия по сдерживанию нашей страны. Помимо нелегитимных односторонних санкций, наращивают военно-политическое давление на Россию: достаточно посмотреть на проведение все более провокационных военных маневров вблизи наших границ, на втягивание в натовскую орбиту киевского режима, поставки ему летального оружия и его подталкивание к осуществлению прямой провокации против Российской Федерации. Конечно, особенно цинично звучат требования в наш адрес прекратить проведение учений на нашей собственной территории, на что мы имеем полное неоспоримое право. Двойные стандарты здесь просто зашкаливают, но мы к этому, к сожалению, давно привыкли».

НЕ ДАДИМ ЗАМОТАТЬ НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

«Разумеется, мы не будем сидеть сложа руки в этой ситуации. Ситуация входит в противоречие с закрепленным в целом ряде международных документов принципом равной и неделимой безопасности. Как вы знаете, в декабре прошлого года мы передали американцам и странам НАТО подготовленные нами ранее по поручению президента проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашение о мерах обеспечения безопасности России и государств НАТО. Документ носит пакетный характер, мы это не раз разъясняли. И нацелен на то, чтобы обеспечить для нашей страны надежные юридически обязывающие гарантии безопасности. Замотать наши проекты в бесконечных дискуссиях, - а такая линия отчетливо просматривается, особенно в попытках сбросить всю эту тематику в ОБСЕ, либо путем настойчивых призывов Евросоюза найти и ему место в этих дискуссиях, мы не дадим. Ответ ожидается на этой неделе, и в зависимости от его содержания МИД РФ подготовит совместно с коллегами из других ведомств предложения президенту о дальнейших шагах. Если конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свой агрессивный курс, то Москва, как не раз заявлял президент, предпримет необходимые ответные меры».

МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ - ОСНОВА УРЕГУЛИРОВАНИЯ НА УКРАИНЕ

«Наша позиция здесь неизменна: преодолеть внутриукраинский кризис можно лишь путем последовательного, неукоснительного выполнения минского комплекса мер во всей его полноте и последовательности. Документ был одобрен резолюцией Совета Безопасности ООН, и следовательно стал неотъемлемой частью международного права. Залог успеха здесь один - налаживание прямого диалога между сторонами конфликта: Киевом, Донецком и Луганском».

ФОРМИРУЕМ ЕВРАЗИЙСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

«Продвигаются отношения особо привилегированного стратегического партнерства с Индией, расширяются связи с большинством партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе с быстро развивающимися государствами АСЕАН. Все это способствует созданию предпосылок для реализации инициативы президента Путина по формированию большого евразийского партнерства. Видим его как общеконтинентальный контур широкого экономического и гуманитарного сотрудничества. Ну и в более широком понимании - материальную основу для построения евразийской архитектуры безопасности».

СОКРАТИМ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ДОЛЛАРА

«Мы стремимся сокращать зависимость от доллара, и американцы нам в этом активно помогают, потому что делают почти все возможное, чтобы подорвать доверие к этой валюте и сделать ее рискованной для вообще международный расчетов не только Российской Федерацией, но и любой другой страной мира. Это уже начинает вызывать на Западе тревожные дискуссии среди политологов и экономистов. Мы резко сокращаем свои валютные резервы, которые хранятся в долларах».

НЕ ЗАБЫВАТЬ О «МЯГКОЙ СИЛЕ»

«Сейчас в рамках стратегии сдерживания России наряду с КНР во всем и вся Запад пытается не просто обложить нас их союзниками, не просто накачать их оружием, не просто передвигает свою военную инфраструктуру и своих военнослужащих поближе к нашим границам, а еще пытается подорвать позиции и авторитет российской культуры, той самой мягкой силы, которую мы только-только уже в новых условиях миропорядка пытаемся осваивать. У нас советская сила была жестко-мягкая. Знаете, там, жесткая известно в чем, мягкая - наш спорт, конечно, искусство, культура. И сейчас во многом речь-то идет, собственно, о том, чтобы наши притягательные черты как государства, как народа, как нации, как цивилизации имели возможность достигать тех, кто в этом заинтересован».

МИГРАНТОВ НАДО ГОТОВИТЬ

«Сейчас настаиваем на открытии центров (подготовки трудовых мигрантов. - Ред.) в странах, которые предоставляют основную массу трудовых мигрантов, это и Киргизия, и Таджикистан, и Узбекистан, договариваемся с ними о том, чтобы такие центры могли бы осуществлять подготовку по русскому языку и знанию законодательства РФ. Мы видим, как эмоционально воспринимаются различные инциденты с участием трудовых мигрантов из соседних с нами республик, эти процессы вызывают в обществе сегодня неоднозначную реакцию. Проблеме уделяется очень серьезное внимание по линии МВД».