«Настоящая война на ринге»: Бойцовский клуб РЕН ТВ огласил кард первой жестокой схватки года

РЕН ТВ представляет новый сезон одного из самых рейтинговых проектов – Бойцовский клуб. Жестокий мир уличных боёв выходит на новый уровень – анонсирует телеканал. Вечером 28 января на ринг выйдут яркие бойцы, выступающие в промоушенах поп-ММА, в том числе и на голых кулаках: Вячеслав «Рыжий Тарзан» Дацик против Зелемхана «Пулеметчика» Дукаева, Павел Шульский против Данияла «Т-34» Эльбаева, Максим «Топор» Щербаков против Максима Новоселова.

За каждым бойцом – своя история побед и свой стиль, однако вечер обещает стать непредсказуемым. В частности, Дацик предупредил оппонента, что намерен прибегнуть к новой тактике. «Колхозных» ударов с размаха не будет, их заменят короткие «взрывные» серии ударов. При этом Дукаев также обещал показать «все лучшие качества» на ринге. Всегда сражается как в последний раз в жизни и Максим «Топор» Щербаков. Павел Шульский в профессиональном боксе дебютировал на предыдущем турнире РЕН ТВ с Коллинсом Ойялом. Кенийский швейцарец уже попросил о реванше. Но на этот раз Шульский сразится с земляком известным по кулачным боям Даниялом Эльбаевым. В рекорде поп-ММА у него пять побед и пять поражений. Чего ждать на этот раз?

Так масса или скорость? Техника или мощь? Опыт или молодость? Зрителю решать за кого болеть, а точки расставит битва. Напоминаем, вечер бокса Бойцовского клуба РЕН ТВ состоится уже 28 января в 23:00 по Москве.