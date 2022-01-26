Шепелев, Банщикова и Хабенский отметили дни рождения застольями по полмиллиона рублей

Дмитрий Шепелев в день рождения съел четыре десерта. Так как отмечал: утром в кафе, в обед в спа, вечером в ресторане и дома. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На этой неделе сразу несколько знаменитостей отметили дни рождения. Гуляли по-разному – одни с размахом, другие – в кругу близких. Рассказываем, как прошли праздники артистов.

Актриса Анна Банщикова собрала друзей на свое 47-летие в ресторане в центре Москвы. Гуляли в шумно – с песнями и плясками. Зажигательные песни на сцене исполняла актриса Екатерина Волкова и другие артисты. Плясали подруги Банщиковой, среди которых давние друзья по работе в театре «Современник» – Алена Бабенко, Чулпан Хаматова и другие артисты. Чулпан танцевала с 4-летней дочкой именинницы Машей, которую сейчас можно увидеть вместе с мамой на телеэкранах в сериале «Ищейка». Марина Зудина секретничала с Вадимом Верником, потом задували свечи на торте и плясали до закрытия заведения. Ужин со спиртным на 20 человек потянет на полмиллиона рублей.

Банщикова с Чулпан Хаматовой, Екатериной Волковой, Аленой Бабенко и другими гостями праздника. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Торт для Банщиковой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Телеведущий Дмитрий Шепелев на 39-летие не стал устраивать большой и шумный банкет. День рождения праздновал в три этапа. Сначала шесть часов провел в спа с гражданской супругой Екатериной Тулуповой – массаж и другие приятные процедуры для тела именинник получал в одном из самых дорогих салонов в центре столицы. А это – от 50 тыс. руб. за праздник для души и тела. Потом был ужин с десертом в ресторане в кругу близких друзей – еще 50 тыс. А затем еще один торт – уже с детьми дома. Шепелев поделился эмоциями: «Думаю, я нашел идеальный формат празднования дня рождения. Я вам уже рассказывал, что дэрэшечка - не самый мой любимый день. Поэтому делюсь лайфхаком. Утром быстро детей по школам, занятиям и няням. Дальше на праздничный завтрак, тот самый, с которым бокал шампанского просто маст хэв. И оттуда прямиком в спа - оставляете одежду и телефон в шкафчике, заказываете самую долгую из всех долгих процедур, потом еще одну и можно еще… Когда солнце клонится к закату, нужно быстро перебежать в ресторан на праздничный ужин».

Букет Шепелеву от любимой Екатерины. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Народному артисту Константину Хабенскому исполнилось 50 лет сразу после праздников, но друзей на банкет он собрал позже. Размах был соответствующий событию и звезде: все на высшем уровне – множество столов с гостями, ведущие, «космический декор» со слоганом «50 поехали». Ведущий – звезда «Вечернего Урганта» Митя Хрусталев. Среди гостей – весь цвет российской кинематографии: Федор Бондарчук с женой Паулиной Андреевой, Анна Меликян, Юлия Пересильд, Андрей Мерзликин, Андрей Бурковский, Чулпан Хаматова, Саша Петров и другие актеры и режиссеры.