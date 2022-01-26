"Мама, а может, мне остаться?": Пародия Зеленского о том, как он "идет на войну", обрела новый смысл

А, может, и не надо ходить на войну, Володя Зеленский? Лучше, как советовала мама в ролике – покушать и сходить в туалет

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Телеграм-канале разместила ролик с Зеленским в роли царя Леонида, уходящего на войну с персами и подписала, что "в московских гостиных угорают над вот этим роликом".

Ролик, безусловно, то еще специфическое произведение. И Зеленский там, времен КВН и "Квартала 95", органичен и просто великолепен. Настолько хорош, что поневоле веришь ему, когда он прощается с мамой: "Я пошел на войну… Я предупреждаю, я уже ухожу умирать.. Я уже ухожу… Я уже открываю дверь… А что же вы не плачете… А сможет мне тогда не уходить… Мама, а может мне остаться?... Мама, нас триста человек, их двести тысяч, как вы думаете, сколько раз я уже сходил в туалет". Все по месту, в тютельку и с соответствующими интонациями.

Собственно говоря, даже в откровенно лажовых фильмах вроде "Ржевский против Наполеона" с местечковым колоритом Зеленский был неплох. Даже в виде такого буффонадно-гротескового Наполеона. Ну да, тупо, плоско, ниже пояса – так у нас более половины кинематографа такое. Что он соответствует уровню Зеленского, а Зеленский ему. И, согласимся, что Зеленский в КВН - это было все же весьма смешно. Да и "оригинальное исполнение дуэтом партии на рояле", хоть откровенно пошло, было тоже не без юмора. Это для президента, безусловно, зашквар, а для комика вполне-вполне. И даже ролик-пародия на клип группы the kazaky воспринимался тогда с юмором.

А как смешно смотрелось в КВН выступление Зеленского: "Владимир Владимирович, заберите меня отсюда, ну пожалуйста, ну хоть за долги".

Или вот этот ролик, где Бог отвечает Зеленскому в образе Ноя: "Господи, а шо то за полуостров? – А это не важно. – Ну, забыли про него".

Понятно, что в "московских гостиных" на президента Зеленского примеряют сандалии, пардон, в ролике были свадебные туфли того царя Леонида, которого он изобразил. И от того это еще более смешно. Вот только смешон он был, когда служил комиком, а вот как стал президентом – тут всем перестало быть смешно.

А уж как сейчас несмешно от всех этих роликов, всплывающих словно по заказу, самому Зеленскому. И заказа ведь нет, просто все больше тех, кому Зеленский не по нутру. И Украину он ведет прежним курсом Порошенко, наплевав на свои предвыборные обещания, только еще более гнусным.

Хороший был комик. Как сказала на днях про одного актера знакомая умница и красавица, "привлекательность для актера уже немало. Ходи-улыбайся-носи обтягивающее. Фильмы-то зачем снимать". Как про Зеленского сказано. Да даже фильмы бы пусть снимал. Нет, понесло его в политику.

И в результате довел страну до многомесячной истерии о "вторжении России" до такой степени, что в итоге в стране остается все меньше людей, сохраняющих хотя бы относительно холодную голову.

- Вся страна живёт размышлениями, есть жизнь на Марсе или нет? Науке это неизвестно. Будет война или не будет, нападут или не нападут. Одни говорят, что уже и посольство Германии начинает эвакуацию членов семей дипломатов. МИД Украины говорит: всё хорошо, прекрасная маркиза, но там где-то конь издох. Общество ждёт от нас ответа касательно напряжения, о котором говорит весь мир, и о котором говорят на Украине. Правда, у нас одни говорят, что всё хорошо, другие говорят, что завтра на нас нападут, - заявил сегодня с трибуны Верховной рады депутат Нестор Шуфрич. - Люди уже шутят, давайте объявим войну и в плен сдадимся, чтобы быстрей этот кошмар закончился.

А, может, и не надо ходить на войну, Володя Зеленский? Лучше, как советовала мама в ролике – покушать и сходить в туалет.

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