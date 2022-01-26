Борис Корчевников раскрыл правду о тайном ребенке в своей семье

У Бориса Корчевникова были сложные отношения с родным отцом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Борис Корчевников очень близок со своей мамой Ириной Леонидовной. До недавнего времени они жили вместе. Года два назад шоумен решил отселиться от родительницы. А вот отца телеведущий впервые увидел в 13 лет.

У Бориса Корчевникова были сложные отношения с родным отцом. Вячеслав Орлов работал директором Московского драматического театра имени Пушкина. Он шел из семьи, оставив жену и маленького сына. Со своим родиителем Корчевников познакомился, когда ему было уже 13 лет. Построить теплые отношения у них не получилось.

Когда ведущему исполнилось 35 лет, его отец скончался. Мужчина сильно пил.

"Папа мой пил, много. Сильно пил. И ушел сильно раньше из-за этого из жизни. Я потом много про это думал. Может быть, история про людей, которые очень много носят в себе… Это же очень тяжело все внутри носить. Может быть, действительно начинаешь и выпивать, чтобы найти из этого какой-то выход. И ты заливаешь и заливаешь это", - разоткровенничался шоумен в эфире передачи "Судьба человека" на канале "Россия-1".

Перед смертью Орлов раскрыл сыну одну из своих тайн. Так Борис узнал, что у него есть сестра. "Мой папа много что скрывал от меня. И, в частности, мою сестру. Его дочку от другого брака", - сказал Корчевников.

Так получилось, что Борис не смог наладить общение с сестрой, которую он нашел вскоре после смерти отца. Женщина работает учителем начальных классов.

Ко всем своим родственникам Борис относится с большим уважением и даже трепетом. Недавно он нашел еще одного своего родственника по линии отца - двоюродного брата Евгения, живущего в Сибири. Пообщавшись с ним, Корчевников пришел к выводу, что во многом они очень похожи. Артист отметил, что их общий дедушка когда-то не смог создать крепкую семью. Вероятно, отчасти поэтому и его потомки не могут найти личного счастья.