Олег Меньшиков признал: театр терпит убытки в 32 миллиона рублей только на одном спектакле

Художественный руководителя Театра им. Ермоловой Меньшиков ответил на открытое письмо режиссёра Долина Фото: Борис КУДРЯВОВ

В интересное время живем: через соцсети люди из мира искусства, вполне даже очень известные, обвиняют друг друга во лжи, низости, подлости, воровстве, алчности и прочих непотребствах...

Сегодня утром режиссер Олег Долин опубликовал в FB открытое письмо Олегу Меньшикову, в котором обвинил худрука Театра им. Ермоловой в «низости и неприкрытом воровстве». В двух словах ситуация такая: Долин репетировал в Ермоловском театре спектакль «Двенадцатая ночь, или все что угодно» по Шекспиру со звездным составом. В спектакле заняты: Олег Меньшиков, Александр Петров, Антон Лапенко, Саша Бортич, Стася Милославская… И вдруг за 10 дней до премьеры – режиссеру, то есть Олегу Долину, дают отставку. Без объяснения причин. «Не скрою, я был обескуражен, когда получил от Вас (Олега Меньшикова) смс-сообщение, из которого узнал, что Вы отстраняете меня от работы и планируете выпускать мой спектакль со «своей командой, - написал Олег Долин в FB. - Я в первый раз оказался в такой ситуации и считаю ее совершенно недопустимой, даже вопиющей… Спектакль, который сейчас выйдет в Театре им. Ермоловой, мой. Я его задумал. Я написал сценическую композицию. Вся музыкальная партитура спектакля написана и создана мной специально для этой работы. Я провел кастинг, пригласив нескольких молодых талантливых ребят. Я провел множество репетиций в течение августа, сентября, октября, ноября и декабря. Но на выпуске спектакль был у меня Вами отнят. Знаю, что Вы сами улетели в отпуск до конца января, а значит, спектакль был брошен. Что-то кардинально менять , просто не будет возможности. Следовательно, предстоящая премьера – мой спектакль, который был у меня украден... Театр не заплатил мне ни рубля. Финансово театр меня «кинул», говоря простым языком. Как уличный вор. За мой труд на протяжении полугода мне не заплатили ничего. На этот аспект смотрю с интересом, даже с иронией. Как в старом в анекдоте: «А мог бы и бритвой по глазам»"...

Когда мы обратились к Олегу Долину за комментарием, он на вопросы отвечать отказался. Другая сторона, обвиняемая, тоже молчала. Но вдруг, вопреки своим привычкам в спорных ситуациях быть партизаном и не колоться даже "под пытками", выступил Олег Меньшиков. На сайте театра от дал открытый ответ Олегу Долину. Свою речь Меньшиков записал, сидя в зрительном зале театра, должно быть, желая показать, что он вовсе не в отпуске и не отдыхает, в чем обвинил его Долин, а сидит на работе, как положено правильному худруку. Итак:

- Ты обвиняешь театр в неправомерных финансовых действиях. Напоминаю тебе, что расторжение договора с тобой было основано на соглашении сторон, - говорит Олег Меньшиков, обращаясь к виртуальному Долину. - Более того было предложено найти компромисс в решении этого финансового вопроса. Но ты, по словам твоего агента, отказался. Тебе было предложено найти компромисс в решении вопроса об авторстве спектакля. Никто не ставил под сомнение твое участие в создании этого спектакля. Но ты и от этого отказался. И теперь самое интересное. Скажи мне, какому художественному руководителю театра придет в голову идея отменить спектакль, в котором заняты Александр Петров, Александра Бортич, Антон Лапенко, Стася Милославская, Олег Меньшиков, ведущие артисты театра Ермоловой? Что я такое должен был увидеть на сцене, чтобы принять такое решение? Прекрасно понимая, что театр терпит убытки где-то примерно в 32 миллиона рублей? А увидел я спектакль, который по всем творческим составляющим не может быть показан зрителям.

Может быть, тебе надо подумать, почему закончились ничем твои работы в Театре им.Пушкина, в РАМТе, а теперь – в Театре им.Ермоловой. Может, стоит поискать причины в себе? Как говорил Жванецкий, может, что-то в консерватории подправить?

Дальше… Ты обвинил меня в краже твоего спектакля. Поверь, если бы я хотел что-нибудь украсть, я бы украл что-нибудь поталантливее. Мы сейчас просто спасаем ситуацию, в которую ты поставил театр. Мы пытаемся сыграть все-таки премьеры в феврале. До конца еще не решили. 31 января будет принято решение, идем на выпуск или нет.

Упоминания про мой отпуск и про скандалы, будоражащие театр, которые должны были тебя заставить задуматься, это низость. Это человеческая подлость.

Любой художник имеет права на провал, на успех, на ошибку, на победу, на поражение. Но любой художник в любой ситуации должен сохранять человеческое и профессиональное достоинство. У тебя как выяснилось нет ни того, ни другого. Я не собираюсь вступать в диалог. Это мой последний разговор с тобой. Для меня ты нерукопожатен. Конец связи…

Кое-что прояснил директор театра Сергей Кузоятов. К посту Олега Долина он написал комментарий: «Олег, как интересно получается. Нам в «закрытом» письме Вы пишете о том, как хотите получить свой гонорар, да и вообще «подсесть» на процент от валового сбора, а здесь весь такой за искусство. Как красиво собирать лайки на фразах «вор». Прикрывая при этом свою полную профнепригодность и алчность. Может, расскажете, как Вы подставили театр на 32 миллиона? Или о том, как Вы за два месяца трижды меняли сценографию? Очень хорошо писать свою, удобную правду, но может, расскажете, как было на самом деле?!»…

Ситуация, действительно, неоднозначная. И вопросы остаются, как к Олегу Долину, так и к театру. Один из них об этих упомянутых 32 миллионах, которые, как мы поняли из взаимных обвинений, были потрачены на спектакль. Как пишет Долин, возможно, «наши художественные вкусы не совпали». Бывает. Но Олег Меньшиков должен был сперва познакомиться с работами режиссера. И наверное, познакомился. И уж если согласился участвовать в спектакле Олега Долина да еще в главной роли, почему не разобрался во всем еще во время репетиций? Он - опытный артист. «Если все в моем спектакле Вам претило, для чего Вы дали довести его до практически абсолютной готовности? Почему не закрыли сразу? Почему не вышли из него как актер?», - справедливо спрашивает его Долин. Ну а мы задаем другой вопрос: как позволил Меньшиков потратить на такое… 32 миллиона?