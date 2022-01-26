Владимир Жириновский: Сейчас май 1941-го. В эти дни решается — начинать ли войну

Патриарх российской политики Владимир Жириновский Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С трагическо-зажигательной речью выступил с трибуны Госдумы патриарх российской политики Владимир Жириновский. В парламент пришел глава МИДа Сергей Лавров и рассказал депутатам — что у нас с Западом и Украиной. Ненависть, глобальное недопонимание или минутная кухонная разборка?

А потом к Лаврову обратились лидеры фракций. Они боевито хорохорились и одновременно требовали сохранить мир. Так что было непонятно — чего же они на самом деле хотят.

И тут с трибуны «врезал» Жириновский. Лидер ЛДПР сравнил январь-февраль 2022-го с предвоенным временем.

- Сегодня – эпоха! Вот сейчас – 1941 год, май-июнь! Что произойдет 22 июня? Мы знаем! Пока не наступило 22 июня, но ведь войска-то идут, танки идут, ракеты, штабы, все уже расписано, - прямо заявил Жириновский о военных приготовлениях на Украине и вокруг нее.

Естественно, лидер ЛДПР считает, что вопросы войны Россия должна решать не с Украиной, а с США и НАТО.

- Я не говорю, что завтра что-то случится, но они к войне готовы, хотя воевать не хотят. Они боятся, - намекнул Жириновский на политиков, генералов и дипломатов с Запада. И дал совет Лаврову — как с ними разговаривать. - Мы тоже не хотим воевать, но мы можем! Вот надо, чтобы они поняли – мы можем! И они испугаются, отступят, потому что у них сытая жизнь, откормленные, довольные – и вдруг воевать. Вы (российские дипломаты) должны встать и сказать – ну что, когда начнем? Чтобы они испугались!

Лидер ЛДПР объяснил — почему России следует вести себя решительней.

- В эти дни решаются вопросы войны и мира. Или мы станем единственной сверхдержавой, или нас будут топтать еще 50 лет. Войны не будет, но будут топтать, оскорблять, стрелять по Донбассу, - перечислил Жириновский. - Признаем республики – все равно будут стрелять. Это не решение. А какое решение – в наших штабах знают. Вот то главное решение и принимайте, и для этого есть все основания.

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