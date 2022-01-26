«Ему плевать»: Внук Эдиты Пьехи три года не виделся с бабушкой

Стас Пьеха уже три года не виделся с бабушкой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Стас Пьеха часто исполняет песни своей знаменитой бабушки Эдиты Пьехи. Многие уверены, что именно ей 41-летний артист обязан своей карьерой. Со стороны кажется, что бабушка и внук – не разлей вода. Однако это далеко не так. Помощница Эдиты Станиславовны пожаловалась, что внук совсем забыл о 84-летней родственнице. Стас уже три года не виделся с бабушкой. Более того, пару лет назад Пьеха-младший перестал звонить Эдите Станиславовне. По словам помощницы народной артистки СССР Нины Чувашовой, Стасу плевать на бабушку.

- Стас у нее не был три года. Не звонит уже года два. Он ничего не знает об Эдите Станиславовне. Это его не очень украшает. Ему плевать на бабушку. Только и знает петь ее песни и интервью дурацкие давать, – высказалась Чувашова в беседе с Telegram-каналом «Абзац».

Недавно стало известно, что Эдита Пьеха почти перестала выходить из дома. Артистка живет на даче под Петербургом и почти ни с кем не видится. Несколько лет назад она перенесла операцию на коленях, после которой так и не смогла полностью восстановиться. Близкие звезды уверяют, что у нее нет желания никуда выходить и с кем-либо встречаться.

Помощница Пьехи подтвердила эту информацию. Нина Чувашова отметила, что здоровье Эдиты Станиславовны не вызывает серьезных опасений. Однако певица все свое время проводит дома и выходит на улицу только при хорошей погоде.

Эдита Пьеха живет на даче под Санкт-Петербургом и почти не выходит из дома. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стас Пьеха – сын единственной дочери певицы Илоны Броневицкой. Участник проекта «Фабрика звезда» всегда был на слуху благодаря своей громкой фамилии. Раннее детство Стаса прошло в разъездах по гастролям с бабушкой, в то время как мать занималась сольной карьерой. Он вырос без отца (его родители разошлись), и в 7 лет по настоянию Эдиты Станиславовны мальчик стал носить фамилию Пьеха. Именно звездная бабушка отвела его на уроки музыки.

Несколько лет Пьеха-младший прожил в интернате, поскольку мама с бабушкой постоянно были на гастролях. В 2017 году в интервью Стас заявил, что, поскольку мать в детстве уделяла ему слишком мало внимания, в 15 лет он приобрёл серьезную алкогольную зависимость. Излечиться от алкоголизма он смог только через два десятилетия. Кроме того, Пьеха-младший начал принимать наркотики и подсел на героин. С наркозависимостью он расстался только после того, как в 34 года пережил инфаркт и надолго угодил в больницу.

Ранее Стас Пьеха в интервью Алене Жигаловой на ее YouTube-шоу рассказал, что его бабушка в последнее время неважно себя чувствует. По его словам, Эдита Станиславовна перестала выступать после операции на коленях, так как ей тяжело ходить.