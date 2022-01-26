Пожарные Московского ПНЗ устранили пожар на 11 этаже жилого дома в Капотне

Автор фото: Сергей Шинов

Спасатели Московского НПЗ «Газпром нефти» совместно с городскими расчетами ликвидировали пожар, который произошел в жилом доме в столичном районе Капотня. В операции приняло участие 40 человек - спасателей городской и заводской аварийно-спасательных служб. У столичного нефтеперерабатывающего завода своя пожарная часть – одна из крупнейших в городе. Заводские спасатели обеспечивают пожарную безопасность предприятия, соседнего района Капотня и ряда прилегающих территорий.

Автор фото: Сергей Шинов

Возгорание произошло 20 января на 11-м этаже 12-этажного дома на площади 35 квадратных метров. Пожару была присвоена первая степень сложности. При тушении пожара было спасено 5 человек, в том числе ребенок. Очаг был ликвидирован в течение часа.

«Мы прибыли к месту пожара вместе с городской пожарной частью в считанные минуты, – пояснил командир отделения аварийно-спасательного формирования Московского НПЗ Евгений Осокин. - Увидели черный дым из окон и открытое горение на 11-м этаже. Поднялись по лестнице, и уже на 10-м этаже столкнулись с плотным задымлением. Дышать было невозможно, пришлось использовать дыхательные аппараты. Вошли в горящую квартиру, вместе с коллегами-спасателями вывели из огня девочку и ее старшую сестру и полностью ликвидировали возгорание».

Отметим, что пожарная часть Московского НПЗ – одно из самых крупных подразделений столицы, ее штат превышает 140 специалистов. На вооружении части стоит 14 единиц техники, 6 машин находятся на круглосуточном боевом дежурстве. По соглашению с Правительством Москвы собственное аварийно-спасательное формирование МНПЗ обслуживает Капотню, а также ряд прилегающих территорий.

Командир отделения аварийно-спасательного формирования Московского НПЗ Евгений Осокин. Автор фото: Сергей Шинов

Московский нефтеперерабатывающий завод оснащен комплексом противопожарной защиты, который включает в себя автоматизированные системы сигнализации и тушения на всех производственных объектах, собственную пожарную часть, оперативные каналы взаимодействия с городскими службами.