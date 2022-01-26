Налоговая заблокировала счета адвоката Агаты Муцениеце

О блокировке своих счетов сегодня заявила Жанна Маргулис – успешный адвокат по бракоразводным процессам, в числе которых – развод актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

О блокировке своих счетов сегодня заявила Жанна Маргулис – успешный адвокат по бракоразводным процессам, в числе которых – развод актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, а также телеведущего Александра Гордона с его четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой.

- 24 января мне неожиданно заблокировали банковский счет, в банке сказали, что сделано это по требованию налоговой. Вскоре я получила письмо, в котором от меня требуют срочно подать налоговую декларацию за доходы, полученные в 2020 году во время работы моего адвокатского кабинета, - рассказала корреспонденту kp.ru Жанна Маргулис. – Вот только до осени прошлого года я была в коллегии адвокатов, а адвокатский кабинет я открыла лишь в октябре прошлого года, а потому первую отчетность по нему, как следует из всех действующих законов, я подавать должна не ранее апреля 2022 года.

Ошибка, чей-то злой умысел или все же недосмотр со стороны самой Маргулис, теперь разбираться будут сразу несколько ведомств. 26 января адвокат сообщила о том, что направила жалобы в прокуратуру и Следственный комитет.

КОНКРЕТНО

Что делать, если заблокирован расчетный счет

- Обратитесь в банк и ФНС, чтобы узнать, на каком основании вынесено решение о блокировке.

- Если нарушение действительно есть, устраните его, и уже на следующий день, как вы предоставите в налоговую документы, подтверждающие, что вы сделали то, что от вас требовалось, счет разблокируют.

- Если решение налоговой, на ваш взгляд, было ошибочным, оспаривать его нужно в вышестоящий орган, это можно сделать, в том числе, в электронном виде. Жалоба должна содержать обоснования ваших выводов о незаконности блокировки счетов, а также все данные о налогоплательщике, плюс отдельно отметьте, как вы хотите получить решение по вашей жалобе – письмом или по электронке.

- Получили отказ в удовлетворении жалобы? Можете писать еще две – одну в еще более вышестоящую инстанцию ФНС, вторую – в арбитражный суд. А если выиграете судебный процесс, то потом можете попробовать взыскать с обидчиков еще и упущенную выгоду.

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