Путин прокомментировал запрет криптовалют в России

Путин заявил, что нельзя забывать и о плановом детском лечении. А то сейчас основные силы переводят на борьбу с пандемией Фото: REUTERS

В среду Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Обсуждали разные темы: и борьбу с коронавирусом, и регулирование криптовалют, и даже освоение Антарктики.

- ЦБ не стоит у нас на пути технического прогресса и сам предпринимает необходимые усилия для того, чтобы внедрять новейшие технологии, - начал совещание президент с криптовалют, добавив, что Центробанк видит в их использовании риски для граждан.

При этом, как заметил Путин, у России есть конкурентные преимущества в майнинге: дешевое электричество и обученные люди.

- Я бы просил и правительство России, и Центральный банк в ходе дискуссии прийти к какому-то единому мнению и просил бы вас эту дискуссию в ближайшее время провести, а потом сообщить о тех результатах, которые в ходе этой дискуссии будут достигнуты, - распорядился президент.

Тему активно начали обсуждать, когда 20 января ЦБ опубликовал проект доклада с предложением вообще запретить в России использование криптовалют. При этом, в Минфине считают, что надо не запрещать крипту, а регулировать.

Когда на совещании перешли к теме коронавируса, вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в России на 36% увеличилась госпитализация детей с ковидом.

В ответ Путин заявил, что нельзя забывать и о плановом детском лечении. А то сейчас основные силы переводят на борьбу с пандемией.

- Я посмотрел, у нас некоторые лечебные детские заведения сворачивают свою работу по оказанию плановой помощи. Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное, чтобы плановая помощь не останавливалась, надо посмотреть, мы это делали в прошлом году, в позапрошлом. Так называемое перемаршрутирование. Оказать нуждающимся регионам помощь, - распорядился президент.

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