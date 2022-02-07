Главный медиацентр зимних Олимпийских игр в Пекине начал 24-часовую работу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Пекине открылся Главный медиацентр зимних Олимпийских игр. С 24 января он начал свою работу в круглосуточном режиме. С этого дня объект площадью 98 тысяч квадратных метров станет основным рабочим офисом для представителей СМИ, освещающих зимнюю Олимпиаду-2022. Как сообщил в ходе пресс-конференции директор отдела по работе со СМИ Организационного комитета зимних Олимпийских игр в Пекине Сюй Цзичэн, главный медиацентр – это дом для средств массовой информации, который будет предоставлять самую оперативную и достоверную информацию репортерам со всего мира.

Объект площадью 98 тысяч квадратных метров станет основным рабочим офисом для представителей СМИ, освещающих зимнюю Олимпиаду-2022. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сюй Цзичэн отметил, что Главный медиацентр зимних Олимпийских игр будет выполнять три основные функции. Первая из них – предоставить всему миру возможность наблюдать за самым грандиозным спортивным событием этой зимы. Вторая – соблюдать олимпийские принципы и идеалы, транслировать всему миру открытость и честность зимних Олимпийских игр. И третья – сплотить миллионы людей во всем мире и вдохновить молодежь строить будущее с надеждой.

– Во время Олимпийских игр работа СМИ должна осуществляться с учетом международного уровня, стандартизации, профессионализма и информатизации. Это похоже на строительство завода, где все репортеры – «мастера». Журналисты с помощью своего мастерства распространяют информацию об Олимпийских играх, – цитирует заявление директора по работе со СМИ Оргкомитета Олимпиады издание «Жэньминь жибао».

Сюй Цзичэн, принимавший участие в информационной кампании по освещению летних Олимпийских игр в Пекине в 2008 году, рассказал о нововведениях на Олимпиаде-2022. Он назвал три главных отличия нынешних зимних Игр от летней Олимпиады-2008: новое мировоззрение, новые технологии и новые результаты. По мнению Сюй Цзичэна, на каждой Олимпиаде в сообщениях СМИ чувствуется новый подход, обновленные идеи и перспективы. Кроме того, технологии стремительно развиваются, и сегодня еще больше людей смогут следить за Олимпиадой в режиме онлайн, получая оперативную и качественную информацию.

Напомним, зимняя Олимпиада 2022 года пройдет с 4 по 20 февраля в Пекине. Столица Китая станет первым городом в мире, принимающим у себя и летние, и зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония открытия Олимпийских игр 2022 года пройдет 4 февраля на Пекинском национальном стадионе «Птичье гнездо».