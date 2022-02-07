В Пекине прошла репетиция церемонии открытия Зимней Олимпиады-2022

Фейерверк - неотъемлеммя часть церемонии открытия Олимпиады. Фото: russian.people.com.cn

В Пекине на Национальном стадионе «Птичье гнездо» прошла репетиция церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Репетиция была проведена в полном соответствии со сценарием официальной программы церемонии открытия. В красочном шоу выступили около половины участников, которые выйдут на арену «Птичьего гнезда» в день открытия Олимпиады-2022, сообщает «Жэньминь жибао».

Фото: russian.people.com.cn

Фото: russian.people.com.cn

Сама торжественная церемония открытия Олимпийских Игр 2022 года пройдет 4 февраля. Ее главным постановщиком стал известный китайский режиссер Чжан Имоу. В качестве главной темы церемонии он выбрал весну, олицетворяющую позитивный настрой. Кроме того, тема весны перекликается с девизом зимней Олимпиады: «Вместе ради общего будущего». В церемонии открытия также будут обыгрываться темы научно-технологических инноваций, защиты окружающей среды и здорового образа жизни. Главным сюрпризом станет номер с зажжением олимпийского огня. По словам режиссера, его команде удалось придумать нечто действительно неожиданное.

Фото: russian.people.com.cn

Фото: russian.people.com.cn

Ранее пресс-секретарь Оргкомитета зимних Олимпийских игр в Пекине Чжао Вэйдун сообщил, что с учетом температуры воздуха и необходимости профилактики пандемии COVID-19 в сценарий церемонии открытия были внесены некоторые изменения. Так, общее время шоу было сокращено до ста минут.

Фото: russian.people.com.cn

Напомним, Зимняя Олимпиада 2022 года продлится до 20 февраля. Столица Китая станет первым городом в мире, принимающим у себя и летние, и зимние Олимпийские игры. Ранее в Пекине проводились Летние Олимпийские игры-2008.