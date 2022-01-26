Великобритания пообещала помочь Украине так, как помогала Польше в 1939-м

У Зеленского и его команды есть все причины, чтобы хорошо призадуматься о своем собственном будущем Фото: REUTERS

- Ну, а если будет больше, будет так, как было в Польше, - так заканчивался во времена позднего Брежнева в начале 80-х стишок, рисующий перспективы власти при дальнейшем подорожании водки. Напомним, тогда в Польше как раз разворачивалась активность "Солидарности" – все эти стачки, забастовки, митинги и т.д.

И вот, снова вспомнилось про Польшу. Но в связи с совершенно иным поводом. Министр Вооруженных сил Великобритании Джеймс Хэппи после того, как было объявлено о намерении организовать новое мини –НАТО в виде Тройственного союза в составе Великобритании, Польши и Украины (поучить бы им всем историю, чтобы вспомнить, как плохо заканчивали все объединения с такими названиями), разразился колонкой в газете The Sun. В ней он всячески превозносил роль и миссию Великобритании и ее населения.

- Быть британцем – значит, идти на помощь другим и защищать тех, кто не может защитить себя, - заявил он на полном серьезе и пообещал Украине, что Великобритания будет помогать Украине точно так же, как помогала Польше в 1939-м.

А мог бы и промолчать.

Да, в 1939-м Англия и Франция объявили войну Германии уже 3 сентября, через день после нападения Германии на Польшу. Но кроме как вручения нот об объявлении войны, ничего больше практически не предприняли. Один-единственный авианалет на Киль, в котором базировались Кригсмарине и строились военные корабли Германии. Налет силами 10 бомбардировщиков, из которых половину немцы сбили, а бомбардировка была столь хаотичной, что не нанесла никакого урона ни морским, ни сухопутным силам нацистов. Да, после этого было проведено силами британских ВВС еще несколько агитационных полетов, во время которых над территорией Германии английские пилоты разбрасывали листовки и прочие агитматериалы с призывами "за все хорошее и против всего плохого". И все. Более того, английский экспедиционный корпус, переброшенный во Францию, как и французские войска, бездействовали. Не зря же на самом Западе ее прозвали "странной войной". Более того, один из немецких полководцев, генерал-полковник Альфред Йодль позже вспоминал: " Если мы ещё в 1939 году не потерпели поражение, то только потому, что около 110 французских и британских дивизий, стоявших во время нашей войны с Польшей на Западе против 25 немецких дивизий, абсолютно бездействовали". Поведение Великобритании в тот период многие историки назвали "польским провалом Лондона".

Единственная помощь Британии Польше заключалась в том, что в Лондоне позволили осесть так называемому "правительству Польши в изгнании". Да и то после того, как оно сначала позаседало в Париже, а потом в Анже, и лишь затем их сердца успокоились Лондоном. Кстати, англичане даже не помогли польским министрам эвакуироваться, и те пробирались через границу в Румынию, где часть руководства интернировали, а потом кружными путями добирались, кто куда и во что горазд.

А пока польское правительство еще не сбежало из Варшавы, оно десятки раз в ежедневном режиме обращалось к Лондону с просьбами о помощи, напоминало об обещаниях прислать ВВС и знаменитый британский военный флот. Но ни одного ответа на свои просьбы и запросы Варшава из Лондона вплоть до своего падения так и не получила. Англия просто бросила своего "союзника". Которого, впрочем, Уинстон Черчилль незадолго до этих событий назвал "гиеной Европы".

Так что не обрадовал британский министр правительство Украины, ой, не обрадовал. Конечно, если кто на Украине хоть немного помнит настоящую реальную историю и может провести аналогии с обещаниями. Им впору задуматься о каких-то других вариантах. Впрочем, и самому британскому министру было бы грешно не помнить историю своей страны, вплоть до позорного бегства потом английских войск из Дюнкерка, которым позволили эвакуироваться немецкие генералы. Так ведь, при всем неприятии "вечно гадящей России англичанки", стоит отметить, что политики тогда на Британских островах были не чета нынешним.

Во всяком случае, после обещания такой помощи от Великобритании, тем более, от нынешней, у Зеленского и его команды есть все причины, чтобы хорошо призадуматься о своем собственном будущем. Если еще есть чем думать.

Be Happy, Джеймс Хэппи!

И кто их тянет за язык так позориться?