Плати за «лошади» трижды

Получается, что деньги с человека берутся дважды: «У тебя мощная машина, плати повышенный транспортный налог, но нам этого мало, поэтому плати еще налог на роскошь» Фото: Shutterstock

У нас есть акцизы в стоимости топлива, есть начисляемый транспортный налог, который предлагается усилить коэффициентом мощности. Но он, вроде бы, уже есть.

Минпромторг, Минфин и ФНС занимаются пересмотром налога, больше известного, как «налог на роскошь» – повышенного коэффициента при расчете транспортного налога на автомобили, которые стоят более 3 млн рублей. Но внезапно стал обсуждаться повышающий коэффициент, который будет зависеть от мощности автомобиля.

Но погодите, транспортный налог уже имеет такую градацию. Кроме того, в стоимость бензина заложены акцизы (сегодня их размер достигает 20% от цены каждого покупаемого нами литра топлива), которые должны были, согласно обещаниям, заменить начисляемый транспортный налог – чем больше ты ездишь и чем мощнее и прожорливее у тебя двигатель, тем больше ты платишь. Но этого так и не произошло. Теперь нам грозит двойной налог на мощность (плюс акцизы – итого тройной налог) и неизвестно, какие пороги при этом будут установлены. А тем временем, новый подход с дополнительными коэффициентами по мощности уже согласован, о чем заявили в Минфине.

Насколько логичным является новый подход, который, не исключено, уже скоро начнет применяться? Об этом – главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

– Любую проблему можно рассмотреть с разных точек зрения. И с привычной точки зрения Mercedes-Benz – это премиум, а Hyundai – нет, Skoda Kodiaq, топовые комплектации которого сейчас попадают под налог на роскошь – тоже нет. Это с одной стороны. С другой стороны, если смотреть на все это с точки зрения человека, который пытается наскрести на новую Ладу Гранту, или на более-менее живую машину с пробегом, то для него новые Santa Fe, Kodiaq, Camry – это тоже автомобили класса премиум, до которых не дотянуться. Все относительно.

Я спрашивал у заместителя руководителя AEB Алексея Калицева, какой, по мнению ассоциации, должна быть планка «налога на роскошь». Он сказал, что нижнюю планку надо поднять в два раза, до шести миллионов рублей. Сейчас три. Но Минпромторгом, Минфином и ФНС рассматривается другой подход.

При нем начнутся точно такие же вопросы, как и при существующем подходе, когда в одной комплектации нет «налога на роскошь», а в другой – есть. Например, Skoda Octavia может быть как со слабеньким мотором 1,4 литра, так и с 200-сильным двигателем (эта версия не представлена в России). К примеру, при новом подходе одни Octavia будут попадать под «налог на роскошь», а другие – нет. Хотя машина из-за мощности двигателя премиальнее не становится. Она становится быстрее, прожорливее. Возможно, престижнее в глазах владельца. Но назвать такой автомобиль роскошным нельзя. В конце концов, станет понятно, что это не совсем правильный путь.

Но главное, что уже есть градация транспортного налога по мощности двигателей автомобилей. Ее даже придумывать не надо. Она неправильная, но она есть. Получается, что деньги с человека берутся дважды: «У тебя мощная машина, плати повышенный транспортный налог, но нам этого мало, поэтому плати еще «налог на роскошь»».

Выглядит эта конструкция странно, тем более что более мощный двигатель потребляет больше топлива, в стоимость которого «зашиты» акцизы в размере примерно 20%. Сжигаешь больше топлива – платишь больше акцизов. Это все – попытка какую-то еще сумму денег из кармана автомобилистов вынуть. «Люди – новая нефть», как сегодня шутят. Если у тебя есть автомобиль, то у тебя есть деньги. Поэтому, скорее всего, эта инициатива будет поддержана.