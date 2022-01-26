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Экономика26 января 2022 19:43

Доллар уже по 80: Почему рушится курс рубля и когда это кончится

Российская валюта упала до минимума за два года, но «хорошие новости» из НАТО помогли ей подняться
Евгений ПРОСКУРЯКОВ
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Экономистам остается лишь горько шутить, наблюдая за скачками «нестабильной валюты»

Экономистам остается лишь горько шутить, наблюдая за скачками «нестабильной валюты»

Фото: EAST NEWS

- Говорил и буду говорить: доллар - исключительно нестабильная валюта. Все скачет и скачет вверх-вниз. В то время как рубль уже несколько сотен лет стабильно равен 100 копейкам, - иронично прокомментировал очередное «достижение» нашей валюты Евгений Коган, профессор Высшей школы экономики, автор телеграм-канала Bitkogan.

Экономистам остается лишь горько шутить, наблюдая за скачками «нестабильной валюты». В среду, 27 января курс рубля снова обвалился, причем сразу до двухлетних минимумов. Доллар подскочил на 1,6 рубля и по ходу дня стоил 80 рублей 20 копеек – такого курса не было с 3 ноября 2020 года.

Причина очередного падения на поверхности – по рублю снова ударила доносящаяся откуда-то с запада болтовня о якобы готовящемся «вторжении России на Украину». Причем 27 января эти разговоры зазвучали особенно громко. Утром немецкие и американские СМИ вылили на нас ушат информационных помоев о новых, доселе невиданных санкциях. Тут вам и ограничения для банков, и заморозка активов состоятельных россиян, и заперт на поставки разных товаров, в том числе микросхем. Белый дом пригрозил России более суровыми санкциями, чем в 2014 году.

Масла в огонь подлило сообщение о том, что посольство США в Киеве призвало граждан Америки подумать о том, чтобы покинуть Украину из-за «возможного ухудшения ситуации». Услышав такую новость, евро подскочил вслед за долларом и перепрыгнул планку в 90 рублей.

Все плохо? Как сказать. К вечеру пришла еще одна новость – на этот раз… Ну не сказать, что сильно позитивная, но хотя бы не из рубрики «Ужас-ужас». Западные политики объявили журналистам, что США и НАТО передали Москве письменные ответы на предложения по безопасности. А генсек НАТО Йенс Столтенберг порадовал заявлениями, что альянс предлагает России возобновить работу представительств и обсуждать вопросы разоружения и размещения ракет.

- Предложения, направленные России, могут быть полезными как для НАТО, так и для РФ, - сказал Столтенберг.

На радостях рубль подскочил аж на 90 копеек и курс доллара снова опустился ниже 80 рублей.

- Сегодняшние движения связаны с нагнетанием, а не с конкретикой. Это паника, которая должна рассеяться, - прогнозирует Евгений Коган.

В общем, на валютный рынок сегодня как никогда... Вернее, как обычно в последнее время влияет новостной фон. И что будет дальше с курсом рубля, зависит сейчас только от ситуации вокруг Украины. Затихнут разговоры о санкциях и «эскалации» – рубль укрепится. Начнут снова стращать – опять увидим доллар по 80 и евро по 90.

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