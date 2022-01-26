НАТО ответило на предложения России по безопасности: Двери альянса остаются открытыми для Украины

Генсек признал наличие у альянса серьезных разногласий с Россией Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе экстренной пресс-конференции, состоявшейся в штаб-квартире альянса, должен был представить ответ организации на предложения России касательно гарантий безопасности и стабильности в Европе.

Столтенберг с получасовым опозданием вышел к журналистам, но его выступление содержало лишь некоторые тезисы письменного ответа, который, как подтвердил российский МИД, получил посол нашей страны в Брюсселе.

Генсек признал наличие у альянса серьезных разногласий с Россией. И важным средством их преодоления он считает диалог. Более того, Столтенберг уверен, что альянсу удастся достичь прогресса в отношениях с Россией.

Среди озвученных им инициатив - предложение о восстановлении работы миссий в Москве и Брюсселе и установление прямой линии связи между Россией и НАТО.

Отвечая на вопрос журналиста агентства Bloomberg, генсек представил новую, неожиданную формулу поведения альянса в аспекте пополнения его рядов Украиной и другими государствами. Столтенберг заявил, что главным в этом вопросе является самоопределение конкретной страны, и привел в пример скандинавские государства, отказавшиеся от вступления в НАТО.

Разумеется, все это, как в очередной раз повторил Столтенберг, не отменяет принципа «открытых дверей». Так что акцент на самоопределение можно расценить как попытку Брюсселя уйти от ответственности за постоянное давление, оказываемое НАТО и его членами на правительства Украины, Грузии и других республик, а также непрекращающуюся милитаризацию этих стран.

Пока же, «в надежде на деэскалацию» НАТО, как заявил Столтенберг, усилит свое присутствие в различных точках, включая регионы Черного и Балтийского морей.