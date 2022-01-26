Какое оружие Россия может дать Донбассу и что это изменит

Могут серьезно усилить противовоздушную оборону дончан комплексы "Панцирь" Фото: Иван МАКЕЕВ

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак выступил с сенсационным предложением - «Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности».

А глава фракции «ЕР» в Госдуме Владимир Васильев обратился с такой просьбой к руководству страны.

Почему это нерядовые шаги? Что за оружие может поставить Россия? И как это может изменить расстановку сил в Донбассе и Украине?

Давайте разберемся.

ЧЕМ НАТО «НАКАЧАЛО» УКРАИНУ

По словам Турчака и Васильева, в России с тревогой воспринимают «накачивание» Украины оружием со стороны стран НАТО.

Что это за «накачивание»?

Сначала в украинскую армию поступало так называемое «нелетальное» оружие - прицелы ночного видения, приборы артиллерийской разведки, радиолокационные станции, разведывательные беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы, бронежилеты, бинокли. А потом уже пошло "серьезное" смертоносное оружие - снайперские винтовки Barret, гранатометы PSRL-1, переносные зенитные ракетные комплексы.

В этом же потоке были и американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) FGM-148 Javelin (первая партия насчитывала 37 пусковых установок и 210 ракет). А на днях в киевском аэропорту "Борисполь" украинцы выгружали из американского военно-транспортного самолета уже более 500 таких комплексов!

Добавим ко всему этому списанные в США бронекатера Island, турбовинтовые бразильские легкие штурмовики Embraer. А неделю назад США объявили о новом "подарке" украинцам - боевых вертолетах Ми-17 (их в свое время Россия продала американцам для Афганистана. Эти потрепанные вертушки Пентагон ремонтировал на Украине). И это еще далеко не все "оружейное меню"!

B России с тревогой воспринимают «накачивание» Украины оружием со стороны стран НАТО Фото: REUTERS

Щедро делилась с украинскими военными и Великобритания.

Она поставила Киеву большую партию бронетранспортеров Saxon (не менее 75). Англичане же отправили Украине бронеавтомобили разведки и связи Land Rover Defender. За ними последовала большая партия самонаводящихся ракет «воздух-земля» Brimstone. А пару недель назад Лондон по воздуху доставил в Киев 1100 противотанковых комплексов.

Среди оружейных доноров Украины и Литва. Она подарила Киеву 150 тонн боеприпасов (в основном, автоматных патронов), более 200 пулеметов, 7 тысяч автоматов Калашникова, десятки 82-мм минометов и противотанковых орудий.

Чехия тоже постаралась - 250 лицензионных (еще советских) БМП-1, 40 самоходных артиллерийских установок, а также 177 крупнокалиберных пулеметов.

И Польша не осталась в стороне - она помогла своему восточному соседу 50 минометами, 9 бронетранспортерами, 15 пулеметами, 2 корабельными артустановками, парашютными системами. Помимо этого, Варшава предоставила Киеву 100 безоткатных орудий и 5 тысяч реактивных снарядов для системы залпового огня «Град» (ранее приготовленных для утилизации).

Небольшие партии вооружений и боеприпасов (опять-таки: преимущественно еще советского образца) шли на Украину из Болгарии, Румынии, Венгрии.

И чем больше НАТО вскладчину оснащает войска незалежной, тем воинственнее речи киевских "ястребов" о том, что пора раз и навсегда силой усмирить Донбасс. Прямо головокружение от распухающего за счет "богатеньких родственников" могущества.

Сначала в украинскую армию поступало так называемое «нелетальное» оружие. А потом уже пошло "серьезное" смертоносное оружие Фото: REUTERS

ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ ДНР И ЛНР

Да, есть у дончан и луганцев свои танки Т-72 и Т-64, пушки Д-30, минометы, гранатометы РПГ-7 и переносные зенитные ракеnные комплексы "Игла", тысяч 40 автоматов и пулеметов Калашикова, доставшиеся им как трофеи после "восстания" 2014 года. Все это "добро" они не дали увезти с собой драпавшим воякам Украины. Но этого явно недостаточно для отражения прилично "накачанной" оружием украинской орды, готовящейся к блицкригу на Донбассе. Армии ДНР и ЛНР сегодня крайне нуждаются в усилении.

Чего же конкретно не хватает войску Донбасса?

Начнем с малого. Скажем, со снайперских винтовок Драгунова (СВД) или Калашникова. Очень эффективно выковыривают пехоту противника из окопов автоматические гранатометы АГС-30 или ручные огнеметы РПО-А "Шмель"...

Не обеднеем, если поделимся очень надежными противотанковыми комплексами "Корнет" или переносными зенитно-ракетными комплексами «Верба» (нельзя забывать, что в ВВС Украины на вооружении несколько десятков истребителей Су-27 и Миг-29). Могут серьезно усилить противовоздушную оборону дончан комплексы "Панцирь", "Тор-2М", "Бук" или даже С-300. Набор из этих средств (как показывает опыт войны в Сирии) успешно снимает с неба те же турецкие ударные беспилотники "Байрактар" (а комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха" еще и вырубает им "электронные мозги").

Ну а чем же и как можно бороться с разрекламированными Джавелинами? Как можно спасать танки от них? Спецы с боевым опытом говорят, что один из способов противодействия таким ракетам с инфракрасным наведением - отстрел тепловых ловушек, которые уводят средство поражения в сторону от боевой машины. У нас есть очень эффективные системы «Афганит» и «Арена-М». Они делают это автоматически.

Грозную славу давно обрели наши реактивные системы "Торнадо" и тяжелые огнеметные системы "Буратино", "Солнцепек". На дальних подступах (за многие десятки километров) способны бить врага самоходные артустановки (САУ) "Коалиция-СВ".

"Меню" современной российской боевой техники и оружия богато и разнообразно. А наш Генштаб прекрасно знает, чем можно оперативно усилить армии республик, бьющихся за выживание.

Возможно, придется помогать донецким соседям не только железом, но и советниками и инструкторами. А в условиях войны "ученики" учатся очень быстро (к тому же им, в отличие от украинских вояк, не будут нужны переводчики с английского).

КАК ЭТО МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ РАССТАНОВКУ СИЛ?

Думаю, что уже одна весть о том, что Россия решила помочь ДНР и ЛНР оружием, может стать серьезным "остужающим" фактором для горячих мозгов украинских вояк, которые приготовились к карательной операции в Донбассе. Да и наставники из США и Британии задумаются...

Российское оружие в Донбассе изменит расстановку сил. "Шахтеры и пастухи" (как об этом иногда говорят в Киеве) черта с два станут "мальчиками для битья".

Уже слышу голоса: вы что с ума сошли?! Ведь поставки оружия в ДНР и ЛНР - это же война!

А вот здесь давайте скажем друг другу честно. Война уже давно пришла на донецкую землю. Восьмой год украинские пушки продолжают долбить по городам и селам Донбасса. И новое обострение этой войны готовят в Киеве, Вашингтоне и Лондоне, вооружая украинцев американскими «Джавелинами» и турецкими «Байрактарами».

Помощь Донбассу российским оружием — это как раз то, что может эту войну остановить. Заставит задуматься генералов и политиков на Украине и в США — какой ответ они получат. Нападение на Донбасс уже не станет легкой прогулкой.