Волочкова показал свой коронный шпагат, который сводит с ума мужчин

Балерина не скрывает, что радует своего нового возлюбленного фокусами растяжки каждое утро Фото: Михаил ФРОЛОВ

В своём Инстаграме Анастасия Волочкова демонстрирует не только классические балетные па, но и чудеса своей растяжки.

Как призналась балерина в одном из интервью kp.ru, ее шпагаты помогают покорять мужчин.

- Вы даже не представляете, как в близости эротично выглядит растяжка — так называемая поза «вертолет». Огромные возможности в спальне открываются у пластического тела, - похвасталась балерина.

А в своём Инстаграме 46-летняя артистка показала, как оттачивает свой знаменитый «вертолет» в спортивном зале.

Балерина не скрывает, что радует своего нового возлюбленного фокусами растяжки каждое утро.

- У Сергея растяжки нет, но он спортсмен, поэтому показал мне другие упражнения, которые я тоже использую в зале. Кстати, на Мальдивах он тренировал меня, я занималась спортом под руководством любимого, - рассказала kp.ru Волочкова.

Напомним: со своим нынешним возлюбленным Сергеем Анастасия Волочкова познакомилась на шоу «Давай поженимся». Общение они продолжили и после съёмок. И недавний отпуск на Мальдивах артистка провела с Сергеем.

Плюс ко всему балерина призналась, что не против стать официальной женой своего нового бойфренда.

- А почему бы и нет? Я хочу семью. Замужем я ещё ни разу не была. А вот детишек больше не хочу. Будет смешно под 50 лет рожать малыша. Правда Серёжа сказал, что хочет дочку. Ну посмотрим, пока нам и так хорошо, - улыбнулась балерина.