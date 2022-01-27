В Иране нашли самого грязного человека в мире

87-летний житель Ирана Аму Хаджи не мылся более полувека. Фото: YouTube

87-летний житель Ирана Аму Хаджи отказался от водных процедур в двадцатилетнем возрасте. По каким-то причинам, которые старик не хочет называть, а может быть уже и не помнит, ему вдруг показалось, что вода принесет ему несчастье и, в конце концов, убьет его.

Странно признавать, но он оказался прав – спустя 67 лет иранец все еще жив и счастлив.

Живет Аму Хджи на окраине деревни Дежга в провинции Фарс, на юге Ирана. В теплое время года он спит под открытым небом, во время зимних холодов спасается в глиняной норе.

Сердобольные жители деревни приносят отшельнику одежду и продукты, но еды Аму не хватает, и ее поисками он иногда занимается самостоятельно. Чаще всего его добычей становится падаль, мясо которой он запекает на костре.

Кстати, свежее мясо он не ест принципиально. Также принципиально он не пьет свежую воду – перед употреблением она обязательно должна какое-то время «настояться» в старой цистерне из-под нефти.

Иранец уверен, что стоит ему хотя бы вымыть руки или умыться, как он тут же заболеет. Жители деревни не раз предлагали ему зайти к ним в дом и привести себя в порядок, но Аму каждый раз отвечает отказом.

– Люди несколько раз предлагали мне помыться в их домах, но, к счастью, всегда мне удавалось сбежать, – рассказал грязнуля журналистам.

А еще поведал, что чувствует себя абсолютно счастливым, и лишь одна деталь омрачает радость существования – отсутствие близкого человека. Но он не теряет надежды обрести пару.