На каких поездах льготники смогут ездить на лечение в 2022 году

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Бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение у нас в стране полагаются людям с инвалидностью (в соответствии с медицинской справкой по форме № 070/у). Также в ряде случаев направление на госпитализацию для получения специализированной медицинской помощи в федеральных медицинских организациях льготным категориям граждан выдают региональные органы здравоохранения. При этом проезд к месту лечения и обратно для инвалидов и других льготников тоже бесплатный. За таких пассажиров платит Фонд социального страхования (ФСС РФ).

Как сообщили в Фонде, на 2022-й год заключены контракты с несколькими транспортными организациями - их услугами смогут пользоваться льготники для бесплатного проезда по железной дороге. Это:

Федеральная пассажирская компания (дочерняя компания ОАО «РЖД»). Ее поездами дальнего следования пассажиры льготных категорий могут отправиться к месту лечения и обратно по всей территории России, исключая Республику Крым;

компания «Гранд Сервис Экспресс». Ее поездами можно будет воспользоваться исключительно для льготного проезда с материковой части России в Республику Крым и обратно, поясняют в ФСС РФ.

Справка «КП»: в 2019 году «Гранд Сервис Экспресс» стала первым ж/д-перевозчиком, организующим прямые рейсы в Крым. Этот маршрут выполняет поезд «Таврия». Составы следуют на полуостров по Керченскому мосту. Расстояние из Москвы в Симферополь «Таврия» преодолевает за 1 день 9 часов.

НА ЗАМЕТКУ

Получите электронный талон на проезд

Сегодня пассажиры-льготники могут воспользоваться современным сервисом - электронным талоном на поезд, напоминают в ФСС РФ. Благодаря этому упрощается оформление льготных проездных документов. За талоном нужно обратиться в региональное отделение ФСС РФ по месту жительства. Затем информация о льготнике в электронной форме автоматически поступит в транспортную компанию. Благодаря этому пассажир сможет оформить бесплатный проездной документ через Интернет, без личной явки в кассу. Подробно об этом сервисе - на сайте kp.ru в разделе «Наши права и льготы».