Минфин увеличил минимальную цену водки и коньяка: сколько они теперь будут стоить

Эксперты считают, что алкоголь уже давно дороже, чем установлено новым приказом Минфина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России вырастут минимальные розничные цены на крепкий алкоголь — на 7,4% -7,6% (см. «Калькулятор»). Приказ Минфина опубликован 26 января, новшества вступят в силу через 10 дней. И тогда пол-литровая бутылка водки в официальной продажи должна будет стоить не менее 261 рубля.

Новые цифры «минималок» назывались еще осенью. И вообще ожидалось, что они будут введены с 1 января 2022 года, вместе с очередным повышением акцизов на крепкий алкоголь — что и служит главным «двигателем» роста цен на водку и коньяк. Так что не надо изучать ценники в алкомаркетах — все, что должно подорожать, уже подорожало, не дожидаясь отмашки от Минфина, производители и продавцы подготовились заблаговременно.

Как рассказал KP.RU руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз, средняя цена бутылки водки значительно превышает официальную «минимальную». В конце прошлого года она составляла уже более 320 рублей при «минималке» в 243 рубля. Минимальная розничная цена всего лишь официальная констатация факта: заплатив все акцизы и налоги, продавать, скажем, водку дешевле вот этих 261 руб. за 0,5 литра нереально, поэтому то, что стоит дешевле, - точно контрафакт.

В 2022 году эксперты ожидают повышения цен на водку (реально на прилавках, а не в приказе Минфина) в среднем минимум на 5-6%. Но не единовременно — а с разбивкой по времени, в зависимости от стратегий производителей и продавцов.

КАЛЬКУЛЯТОР «КП»

Так изменятся минимальные цены на алкоголь

(0,5 л, розница)

Водка: было - 243 руб.; станет - 261 руб.

Коньяк: было - 446 руб.; станет - 480 руб.

Бренди: было - 324 руб. - 348 руб.