Богатые европейцы съезжаются в «белые гетто» без мигрантов и толерантности Фото: Shutterstock

ФРГ: беженцев любим… но не везде!

Осень 2019 года. Я гуляю по Баден-Бадену. Здесь, в одном из самых богатых городов Германии, проходит некий русско-немецкий форум. Вокруг — казино, термальные воды, чьими первыми вип-гостями были ещё римские императоры. Высокие даже для Западной Европы цены. И… почти полное отсутствие «диких мигрантов». Нет, смуглые мужчины, конечно, встречаются. Но они, как бы сказать, европейцы гораздо больше, чем иные «чистокровные арийцы». И явно приезжают сюда, чтобы тратить деньги — в тех самых спа-отелях и казино — а не сидеть на пособиях.

Разительное отличие от любого соседнего мегаполиса. Например, Кёльна (хотя, вроде, та же Западная Германия): выхожу с центрального вокзала на площадь перед знаменитым собором, а там — толпы «новых немцев». Лопочут о чём-то по-своему, бросают недобрые взгляды. Мелкое воровство, торговля «весельем». А в ночь на новый 2016 год они устроили тут массовые изнасилования, о чём местные до сих пор вспоминают с ужасом.

Так почему же в «белом гетто» — Баден-Бадене — всё иначе? И ведь нельзя сказать, что беженцев тут совсем нет. Мне показывали на окраине жилой комплекс — вот, мол, построили для их размещения. Логично: по немецким правилам, прибывающие в страну потоки мигрантов надо равномерно «размазывать» по всем городам и весям ФРГ. Но почему-то именно здесь они сидят тихо. Да и другой беды — «либеральных активистов» (торчков с белой кожей и зелёными волосами, которые чуть что вопят «порву за изменения климата», бросаясь коктейлями Молотова) тоже не видно.

Ларчик открывается просто. Все эти прекрасные казино и элитные спа охраняет не столько полиция, сколько частные охранные предприятия. Будешь себя плохо вести — положат личиком в землю, депортируют «за нарушение режима». Обычных полицейских за такое обращение с мигрантами могут обвинить в «расизме» и выгнать. А ЧОПы принадлежат тем же отцам города, что и казино. Так сказать — рыночек решает.

Сколько мечетей на острове Зюльт?

Чуть выше по течению Рейна, в 90 км от Баден-Бадена, расположен другой милый город. Фрайбург-им-Брайсгау. Тут после провокативного «отравления» некоторое время жил российский оппозиционер Алексей Навальный. Снимал квартирку на 300 «квадратов» с красивым видом из окна за 500 евро в сутки.

Данные по национальному составу Фрайбурга найти сложно. Но есть косвенная статистика. Как сообщает немецкоязычная Википедия, на 230 тысяч жителей городка имеется «четыре мечети или молельных дома» (последний можно организовать хоть в своём подвале). Много это или мало?

Для сравнения, в миллионом Кёльне таковых насчитывается, по разным данным, 70, а может, и больше. В том числе и крупнейшая в Германии Кёльнская Центральная мечеть, вмещающая до четырех тысяч прихожан.

Чуть выше по течению Рейна, в 90 км от Баден-Бадена, расположен другой милый город. Фрайбург-им-Брайсгау. Фото: Shutterstock

Кстати, в земле Баден-Вюртемберг стоимость недвижимости растёт год от года — за 10 лет «квадрат» взлетел с 1400 до 8000 евро. Благо, спрос (со стороны состоятельных европейцев) есть.

Но даже это ещё не предел. Вы что-нибудь слышали об острове Зюльт? Люксовой курорт для своих на севере Германии. Считается одним из самых дорогих мест Европы — цена квадратного метра достигает 30-35 тысяч евро. Красивейшие пляжи, чистейший воздух. Население — около 20 тысяч. С континентальной Германией и лево-зелёным правительством Олафа Шольца остров соединён лишь одной дорогой, проходящей по дамбе, построенной почти сто лет назад во времена Веймарской республики.

«По состоянию на 2015 год растущая мусульманская община Зюльта до сих пор не имеет мечети», — толерантно сообщает немецкоязычная Википедия. Всё логично. Ведь законы на этом острове другие. Неписаные. А заметная часть населения — фризы: реликтовый североевропейский народ, светлоглазые блондины, потомки диких морских разбойников. С такими не забалуешь.

Страна-бункер

Да что там отдельные города — под боком у Германии в этакое гетто (со знаком «плюс», конечно) превращается целое государство. Швейцария. В Евросоюз не входит, нищих мигрантов не привечает. Нет, конечно, таковые тут бывают. Но, в среднем, уезжают уже через год. Причина — высокие цены, налоги и… жёсткий культурный код.

Например, с 2009 года в стране гномов-часовщиков запретили строительство новых минаретов. Всё легально — провели всенародный референдум, люди проголосовали. Демократия же!

Для сравнения, в четырёхмиллионном Берлине (с населением лишь в два раза меньше, чем во всей Швейцарии) — свыше 80 мечетей. Дело, конечно, не в самом факте сооружения культовых сооружений для мусульман - в этом ничего плохого нет. Но именно в ФРГ строительство большинства таких объектов финансируется не местными общинами, а турецкими и арабскими фондами, которые присылают туда своих имамов, зачастую трактующих ислам весьма своеобразно.

Но вернёмся в Швейцарию. В 2021 году тут состоялся ещё один плебисцит — по вопросу бурок и никабов. Результат аналогичный: эту одежду для женщин-мусульманок, полностью закрывающую лицо, запретили.

Итог: население альпийской страны неуклонно увеличивается, по индексу развития человека (ИРЧ) — второе месте в мире. На первом — Норвегия, но при текущих темпах Швейцария обгонит её к середине текущего года.

При этом, несмотря на неприязнь к мигрантам, население Швейцарии растёт именно за счёт них. Только эти пришельцы — из соседних европейских государств. Богатые и уважаемые белые люди, многие из которых ведут родословную от Карла Великого.

Я бывал и на западе Швейцарии, в Женеве, и на востоке — в Лугано. И действительно: «диких мигрантов» там не видно, на улицах — чистота и питьевые фонтанчики. И детей можно в школу отдавать, не боясь «войны цивилизаций».

Застройщики «белых гетто» до сих пор хорошо себя чувствуют

Ещё в середине XX века попытки создания таких «заповедных уголков» никто даже не скрывал. Городишко Левиттаун в американской Пенсильвании. В числе уроженцев 50-тысячного местечка — два конгрессмена, губернатор штата и его помощник, звёзды Голливуда…

В 1952 году это местечко с нуля начала застраивать крупная строительная фирма Levitt & Sons — по-русски «Левитт и сыновья» (отсюда и название городка). К концу десятилетия там было уже почти 18 тысяч домов-коттеджей в стиле «американская мечта». Ах да, темнокожим здесь жильё… просто не продавали. Президент фирмы, Уильям Левитт, расистом себя не считал — просто, мол, так будет лучше для всех. Лишь на волне демократизации 1960-х годов скандальный запрет был отменён.

Впрочем, «расовая демократия» до сих пор кое-где работает скорее на бумаге. Большинство американцев приобретает жильё в ипотеку. Для чего, естественно, обращается в банк-партнёр застройщика. И вот в условном Левиттауне смотрят в твою анкету — и отказывают. Кто сказал по расовому признаку? Наша автоматическая система, чьи принципы работы — коммерческая тайна, проанализировала ваши доходы и расходы и, к сожалению, дала отрицательный ответ. Не нравится — идите в суд. Приготовив десятки тысяч баксов на юристов.

И теперь — бинго. Расовый состав Левиттауна: по переписи 2010 года, афроамериканцев — лишь 3,6%.

Выводы сделайте самостоятельно. Фирма «Левитт и сыновья» существовала (и строила жильё по всему миру) до 2007 года, разорившись лишь во время всеамериканского ипотечного кризиса. Но последовали покойного Уильяма Левитта остаются, и дело его, похоже, живёт. Благо, спрос на такие специфические места со стороны западной элиты лишь возрастает.