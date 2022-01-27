США вооружают европейский «талибан»*

Поставками «Джавелинов» НАТО закладывает бомбу замедленного действия в Старом Свете Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Удивительным образом совпали два события в моей новостной ленте. С одной стороны министр обороны Латвии похвастал тем, что США разрешили Риге передать Киеву партию переносных зенитно-ракетных комплексов «Стингер». С другой – украинские националисты на вербовочных пунктах в Харькове, Белой Церкви, Херсоне и Днепропетровске объявили отбор боевиков, имеющих опыт боевых действиях в Донбассе. С ними в лагерях подготовки проводятся военные сборы.

Это к вопросу о «дальновидности», которой на протяжении десятилетий грешит Вашингтон, делая, как кажется за океаном, беспроигрышную ставку. Которую расхлебывает потом полмира, включая и самих американцев.

Что будет, если сложить вместе «стингер» и «националист»? Правильно – моджахед. Фигурально выражаясь. В 80-х во время войны в Афганистане американцы вооружали афганских моджахедов, воевавших против советских войск, в том числе и этими ПЗРК. «Нью Йорк Таймз» публиковал восторженную статью о полевом командире «афганских повстанцев» Усаме Бен Ладене, который бросил вызов коммунистам. Сегодня издание точно также восхищается простой киевлянкой, матерью троих детей, которая купила себе карабин, стоимостью в ее полугодовую зарплату. Вместо того, чтобы хоть как-то привести в порядок свою старую советскую кухню, попавшую на фото. Но кто знает, может быть она – будущий лидер «повстанцев», который, как и Бен Ладен, заявит о себе на весь мир.

Вот только США эта «заявка» не очень понравилась. Неверная ставка дала осечку 11 сентября 2001 года, когда угнанные самолеты по приказу Усамы атаковали Америку.

«Талибан»*, к слову, тоже отчасти детище американцев. И настолько живучее, что спустя 20 лет войны с ним штатам сотоварищи пришлось экстренно эвакуироваться из Афганистана под пристальными взглядами талибов, которые наблюдали за этим бегством с издевательски близкого расстояния броска гранаты.

А что будет, когда условно системные националисты с этими «Стингерами» и «Джавелинами» выйдут из-под контроля. Сегодня вон в Днепре, на «Южмаше» солдатик застреляли пять человек, потому что у него что-то переклинило в голове. А если бы у него в руках был ПЗРК или ПТРК (противотанковый ракетный комплекс). А если таких, как она, целая банда? Ладно американцы, они создают очередной «талибан»* со славянским лицом, но США далеко, им бояться нечего. Непонятно, зачем в этом участвуют европейцы, которым в первую очередь и расхлебывать «украинскую Аль Каиду*»?

*Запрещенные в России террористические организации.