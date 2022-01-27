Встречалась ли Матрона Московская со Сталиным и облетала ли Москву в декабре 1941-го чудотворная икона

Кадр из фильма «Мария. Спасти Москву»

27 января в прокат вышел фильм Веры Сторожевой «Мария. Спасти Москву». Его героиня - молодая и очень серьезно относящаяся к работе сотрудница НКВД, убежденная атеистка и материалистка - в конце 1941 года по заданию начальства отправляется в оккупированный город, где находится чудотворная икона Божьей матери. Ее нужно вынести из храма, и, спасаясь от фашистов, привезти в Москву. Почему? А просто Сталин встретился с очень почитаемой в Москве старицей, к которой стоят длинные очереди из нуждающихся в помощи (очевидно, что прообразом была Матрона Московская), и та сказала, что икону нужно поднять на самолете в воздух и облететь столицу: это поможет защитить город от фашистских войск.

Когда вышел трейлер картины, он вызвал самые возбужденные отклики в соцсетях. После премьеры на радио «Комсомольская правда» пришли в гости режиссер Вера Сторожева и актер Сергей Пускепалис, сыгравший в картине одну из важных ролей второго плана.

Вера Сторожева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«В ПАТРИАРХИИ ПОПРОСИЛИ УБРАТЬ ИМЯ МАТРОНЫ ИЗ СЦЕНАРИЯ»

- Вера, скажите, а вы сами верите в легенду о том, что в конце 1941 года самолет с иконой по приказу Сталина облетал Москву?

- Во-первых, «Мария. Спасти Москву» - не об этом, не о приказе Сталина. Это история про девушку Марию, которая пересекла линию фронта: икона находилась в храме на оккупированной фашистами территории, в ее родном городе - поэтому ее, младшего лейтенанта НКВД, туда и отправили… А она в свое время предала собственного отца, отреклась от него, но после этого путешествия стала другим человеком. Нельзя сказать, что глубоко религиозным, но жизнь ее точно переменится.

Кадр из фильма «Мария. Спасти Москву»

Да, у нас есть эпизод, в котором Сталин встречается со Старицей - и это еще в момент выхода трейлера стало ужасным известием для множества людей: верующих, неверующих, либералов, патриотов, не-патриотов… Но такая легенда правда существует! В «Сказании о житии блаженной старицы Матроны», написанном Зинаидой Ждановой, в одной квартире с которой святая жила несколько лет, этот эпизод упомянут. Потом, когда готовилась канонизация, из жития он был убран. Однако у нас кино вовсе не документальное, и мы позволили себе предположить, что все могло произойти именно так.

- При этом у вас имя Матрона ни разу не звучит. И даже лица мы ее толком ни разу не видим.

- Вообще в первоначальном варианте сценария Елены Райской старицу звали именно Матрона. С этим сценарием до нас работали другие кинематографисты. Они обратились в Патриархию, и там попросили убрать это имя, назвать ее просто Старицей. Я с этим согласна: у нас в картине получился собирательный образ. Все, конечно, мгновенно считывают прототип, но мы не хотели спекуляций: похожа - не похожа, так говорила или не так… И все же мы рассматриваем прежде всего историю Марии, отца Владимира, который служит в церкви, где хранится икона, и сержанта, который вместе с Марией отправляется на задание. Вот это наши герои. Ну и, конечно, прекрасный Сергей Пускепалис, который играет офицера НКВД, отправляющего Марию на задание.

- У вас очень добрый получается НКВДшник, ласковый, симпатичный, обаятельный.

Кадр из фильма «Мария. Спасти Москву»

Вера Сторожева (смеется):

- А надо было, чтобы с зубов у него кровь капала?

Сергей Пускепалис:

- Я был рад, что Вера предложила мне поучаствовать в этой картине, с ее достаточно деликатным и чувственным сюжетом. Там с людьми происходят метафизические вещи - и ты понимаешь, что в жизни есть что-то важнее, чем сиюминутная, сегодняшняя ситуация, которая сложилась в обществе… Вот спорят спас ли облет Москву. Конечно, это тоже повлияло на спасение. По крайней мере, разговоры об этом укрепили дух наших людей. Недаром в годы войны Иосиф Виссарионович резко улучшил отношения с церковью, а еще ввел погоны, вспомнил про великих героев прошлого, таких, как Александр Невский - стало понятно, что это влияет на морально-нравственные качества бойцов и в целом общества. А если говорить про НКВДшников, то Вера Михайловна права - если на человеке были погоны, это не значило, что он заживо ел младенцев. Я знаю огромное количество людей из подразделений НКВД, которые героически защищали подступы к Москве. Там много примеров настоящих подвигов. И мой герой понимает больше, чем произносит вслух. Героиня ему говорит: «Для меня все иконы на одно лицо», а он отвечает: «Это мы для них, икон, все на одно лицо». И возраст у него такой, что мы понимаем: он рожден в XIX веке, помнит другую жизнь и в принципе понимает о жизни гораздо больше, чем 25-летние… А вообще фильм действительно прежде всего о нашей Марии, проходящей за два часа экранного времени огромный путь. Который, в общем-то, проходим сейчас и все мы, с момента возвращения церкви в нашу жизнь.

Сергей Пускепалис Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Я живу рядом с храмом Тихвинской иконы Божьей Матери недалеко от метро «ВДНХ». Там как раз находится та икона, с которой, по легенде, совершали облет.

Вера Сторожева:

- Видимо, это список с оригинала… В сценарии была придуманная икона. Но для того, чтобы все сделать более деликатно, и чтобы было меньше вопросов, мы решили взять канонический образ. Писать икону специально для фильма нам показалось странным. Вообще кто-то говорит, что облет совершался с Тихвинской иконой, кто-то - что с Казанской. Но дело в том, что оригинал Тихвинской был в ноябре 1941-го вынесен немцами из Тихвинского музея, отправлен в Псков, а потом долго странствовал, побывал и в Риге, и в Чикаго, - в Россию он вернулся лишь в XXI веке. То есть она никак не могла совершать облет над Москвой в декабре 1941-го.

- Вы как-то общались со священниками, когда снимали эту картину, просили благословения? Кино выглядит откровенно религиозным.

- Но мы не делали религиозное кино, мы делали совершенно светское кино для широкого зрителя, а не только для православных и воцерковленных. У нас было несколько консультантов – по облачениям и так далее. Нам очень помогал батюшка, отец Олег, в храме, где мы снимали, в Ростове Великом. Он даже пустил исполнительницу главной роли Марию Луговую в алтарь (женщинам туда вход строго запрещен) - сказал, что алтарь пока не освящен полностью, так что еще есть такая возможность.

Кадр из фильма «Мария. Спасти Москву»

«ЧЕТВЕРТЫЙ СЕЗОН «ШИФРА» ТОЧНО СТАНЕТ ПОСЛЕДНИМ»

- А когда был написан сценарий «Марии»?

- Точно не скажу, но Елена Райская его написала давно… Странно, но я с ней ни разу лично не встречалась. Просто мы знали друг о друге. И в промежутке между съемками первого и второго сезонов своего любимого проекта - сериала «Шифр» - я написала Лене: «Нет ли у вас сценария?» Она ответила: «Есть», и прислала «Марию». Потом мы работали над сценарием, но переписывались онлайн, потому что уже началась пандемия.

- А вообще кино в пандемию сложно снимать?

- Удивительно, но у нас ни один человек не заболел. Мороз был минус 30, холод, леса, ночь, озеро Неро, полное ощущение, что работаешь в морозильнике, при этом с тяжелейшим графиком - всю картину мы отсняли за 28 смен… И все остались здоровы. Впрочем, у нас уже все были или вакцинированными, или переболевшими, так что сложился коллективный иммунитет.

- Вы много работаете на телевидении. Что вам легче снимать? Сериалы или художественные фильмы?

- На телевидении я работаю не так уж много. Просто «Шифр» оказался очень популярен, причем во всем мире, я постоянно получаю письма от зрителей. Сейчас в постпродакшене третий сезон - не хотела отдавать проект в чужие равнодушные руки. Сценарий четвертого сезона сейчас пишется, но мы договорились с Первым каналом, что он будет завершающий.

- Сергей, как дела в Ярославском драматическом театре имени Волкова, которым вы руководите?

Кадр из фильма «Мария. Спасти Москву»

Сергей Пускепалис:

- Вот мы говорили о том, что «Марию» смогли снять в фантастически короткие сроки, всего за 28 дней. Главная причина, почему так получилось - команда. Она уже сработалась, не надо тратить время на то, чтобы объяснить необъяснимое. Это касается не только актеров, но и художников, операторов, осветителей. Плюс, конечно, Вера Михайловна всегда, в каждой сцене абсолютно точно знает, что и зачем она делает. Про Ярославский театр могу сказать то же самое: никогда в жизни у меня не получилось бы отвлекаться на такие серьезные и большие кино- и телепроекты, если бы не моя команда. У меня там директор замечательный, да и вообще слаженно работает множество прекрасных людей. Буквально вчера-позавчера мы показывали два спектакля в Малом театре в рамках больших гастролей: «Калину красную» по Василию Шукшину в постановке Володи Смирнова-Даная, и мой «Забыть Герострата!» по Григорию Горину…

- Пьеса Горина была написана в 1972 году, то есть ровно 50 лет назад. Как вам кажется, текст не устарел за это время?

- К огромному моему сожалению, он актуален. Поэтому я им и заинтересовался. Мне хотелось разобраться в ситуации, понять, как так получается: храм Артемиды Эфесской, одно из чудес света, строили больше ста лет, над ним работало несколько поколений людей, имен которых мы не помним - но один торговец по имени Герострат вошел в века, спалив этот шедевр. Это чудовищная несправедливость, и надо помнить, что она чудовищна. Такие геростраты, как говорит один из персонажей пьесы, будут рождаться вновь и вновь. Будут гибнуть миллионы, будет литься кровь, «и многие станут разводить руками: «Откуда эта напасть, откуда?…» А ей с лишним две тысячи лет! Начало ее здесь, в Эфесе». И нельзя облегчать свою память забвением… Ох, хотелось бы, конечно, чтобы этот материал не был сейчас настолько своевременен.