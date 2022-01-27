«Пятёрочка» в Карелии переводит магазины на «зелёную» энергию

Первым регионом стала Республика Карелия, сеть заключила договор на приобретение электроэнергии от розничной генерации, использующей энергию с гидроэлектростанций для части магазинов.

В результате порядка 17% от общего объёма потребления в регионе магазинами ритейлера теперь составляет «зелёная» энергия.

«Использование 30% возобновляемой энергии в собственных операционных процессах – одна из целей стратегии устойчивого развития X5 Group до 2030 года. Мы уже активно работаем в этом направлении и в прошлом году перевели наши собственные распределительные центры на использование электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников. Теперь мы постепенно переводим и магазины, что делает нас ещё на шаг ближе к достижению важной цели. До конца 2022 года мы планируем довести объём «зелёной» энергии до 25% от общего объёма потребления в республике Карелия», - отметил Юрий Яковенко, начальник отдела по управлению энергоресурсами макрорегиона "Северо-Запад" торговой сети «Пятёрочка».

Сеть уже использует возобновляемые источники энергии для питания собственных распределительных центров, а также в части «Пятёрочек» работает система «умный магазин», которая сокращает энергопотребление в торговых точках на 4,9%.