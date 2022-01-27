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Общество27 января 2022 13:30

«Пятёрочка» более чем в 2 раза увеличила количество пунктов сбора батареек в Москве и МО

Торговая сеть «Пятёрочка» масштабирует экопроект по сбору использованных батареек и устанавливает дополнительные короба в Москве и Московской области
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Количество магазинов, где установлены специальные контейнеры, увеличилось в 2,3 раза – с 65 до 150 торговых объектов.

Сегодня сдать на переработку элементы питания могут жители столицы и многих областных населенных пунктов: Балашиха, Реутов, Долгопрудный, Домодедово, Химках, Дмитров, Подольск, Серпухов, Звенигород, Мытищи, Истра, Сергиев Посад, Клин и др. Адреса магазинов, которые принимают участие в проекте, можно найти по ссылке.

Заниматься переработкой батареек будет группа компаний «Мегаполисресурс».

За 2021 год благодаря установленным в магазинах сети в разных регионах боксам по сбору батареек было вывезено и утилизировано свыше 2,84 тонн отработанных элементов питания.

ЭкологияБИЗНЕС-ПРЕСС
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