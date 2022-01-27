Николай Коляда: Мои друзья сгорали от паленой водки в 90-е

«КП» обратилась за комментарием к знаменитому театральному актеру, драматургу и режиссеру Николаю Коляде. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

30 лет назад первый президент РФ Борис Ельцин подписал указ о свободе торговле, который, как принято считать, положил начало рыночным реформам в нашей стране. Кто-то полагает, что зима 1992-го года стала для России первым этапом сложного «переходного» периода, а кто-то почитает это стартом эпохи «свободы, равенства, братства».

«КП» обратилась за комментарием к знаменитому театральному актеру, драматургу и режиссеру Николаю Коляде.

- Николай Владимирович, Вы именно в начале 90-х смогли поработать в театрах Германии. Для вас тот непростой период стал скорее временем «истиной свободы художника» или эпохой «тяжелых исканий и раздрая»?

- Что это было для меня? Мы в начале верили в светлое завтра. Нам хотелось думать, что вскоре все будет хорошо. Но сегодня я вспоминаю те годы с содроганием.

- Но вы же по гранту в 1992-м смогли уехать в ФРГ?

- Да, я как актер тогда поработал в театрах и в Штутгарте, и в Гамбурге. Да, для нас открылись границы — и мы стали ездить за рубеж. И группами и поодиночке. Но я возвращался из Германии на Урал - и там было такое....

- Так в чем-то стало лучше, в чем-то хуже?

- Лучше стало для некоторых категорий граждан. Но для большинства это было страшно. Большое, по классику, видится на расстоянии. Сейчас смотришь на 30 лет назад — конечно, мы, возможно наивно, жили надеждой. В том числе потому, что тогда открыли «закрытых» писателей.

- Но их начали "открывать" еще при горбачевской перестройке и гласности в конце 1980-х.

- Да, например, книги Владимира Набокова начали продавать на Кузнецком мосту, когда я в конце 1980-х заканчивал Литинститут. Но все равно сейчас смотрю с ужасом на то «переходное» время. Это было по-настоящему страшно.

- Из-за нахлынувшей нищеты? Из-за бандитизма? Из-за надвигающихся войн по окраинам страны?

- Тогда столько погибло моих друзей! Кто сгорел от паленой водки на Урале, кто от наркотиков ушел навсегда. И те, с кем учился в театральном училище, и в школе, и в Литинституте. Не дай бог такое повторится...